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Росгвардия увеличит штат для обеспечения безопасности школ
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Росгвардия увеличит штат для обеспечения безопасности школ 

360tv.ru 2 часа назад
Дополнительные людские и финансовые ресурсы нужны Росгвардии, чтобы обеспечить безопасность российских школ. Такое заявление замглавы ведомства Сергей Лебедев сделал на пятничном заседании Госдумы, сообщил «Интерфакс».
В соответствии с указом президента РФ штатная численность Росгвардии определена. Для выполнения дополнительных задач мы будем обращаться с просьбой об увеличении численности, как и финансирования
— Сергей Лебедев.
Необходимость в новых силах возникла после ряда нападений, произошедших в школах в разных регионах страны. В январе—марте подобные инциденты произошли в Кисловодске, Кемерово, Калужской области, ЯНАО, Башкирии, Тюмени, Перми,
Улан-Удэ
и Челябинской области.
На предыдущем заседании, которое состоялось 23 марта, Лебедев представил депутатам разработанный Росгвардией законопроект об установлении ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, где массово собираются люди. Документ, принятый в первом чтении, предусматривает штрафы для физических, должностных и юридических лиц.
В феврале 2018 года Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому Росгвардия сможет обеспечивать безопасность губернаторов. Эта мера будет приниматься по решению главы государства. При этом дополнительных финансовых вложений из федерального бюджета не потребуется. Закон вступит в силу через 180 дней после его официальной публикации.
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