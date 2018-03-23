Росгвардия увеличит штат для обеспечения безопасности школ

Дополнительные людские и финансовые ресурсы нужны Росгвардии, чтобы обеспечить безопасность российских школ. Такое заявление замглавы ведомства Сергей Лебедев сделал на пятничном заседании Госдумы , сообщил «Интерфакс»

В соответствии с указом президента РФ штатная численность Росгвардии определена. Для выполнения дополнительных задач мы будем обращаться с просьбой об увеличении численности, как и финансирования

— Сергей Лебедев.

Кемерово, Калужской области, ЯНАО, Башкирии, Тюмени, Перми, Необходимость в новых силах возникла после ряда нападений, произошедших в школах в разных регионах страны. В январе—марте подобные инциденты произошли в Кисловодске

На предыдущем заседании, которое состоялось 23 марта, Лебедев представил депутатам разработанный Росгвардией законопроект об установлении ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, где массово собираются люди. Документ, принятый в первом чтении, предусматривает штрафы для физических, должностных и юридических лиц.

В феврале 2018 года Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому Росгвардия сможет обеспечивать безопасность губернаторов. Эта мера будет приниматься по решению главы государства. При этом дополнительных финансовых вложений из федерального бюджета не потребуется. Закон вступит в силу через 180 дней после его официальной публикации.