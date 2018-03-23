В Ярославле проходит проверка по факту деформации дорожного покрытия на улице Некрасова

Мэрия Ярославля начала проверку по факту образования трещины в асфальтовом покрытии на улице Некрасова.

Напомним, ремонт здесь был произведен в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

— Сегодня состоялось выездное совещание, в котором приняли участие представители заказчика работ — агентства по муниципальному заказу мэрии города, включая специалистов лаборатории, и компании-подрядчика, производившей ремонт. Это ООО «Дорожное управление города Вологда», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Михаил Кузнецов . — Установлена причина возникновения трещины — подвижка грунтов ввиду погодных условий. Для нашего климата это штатная ситуация, которая может возникнуть и на старых, и на вновь отремонтированных улицах. В рамках контракта основание дороги не менялось, были уложены выравнивающий и верхний слои. При наступлении благоприятных погодных условий — среднесуточной температуре не ниже 10 градусов тепла — подрядной организацией будут произведены прочистка и проливка вяжущими материалами, что предотвратит разрушение дорожного полотна. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств компании-подрядчика.

Ситуация находится на контроле проектного офиса программы «Безопасные и качественные дороги».

Всего в Ярославской агломерации ООО «Дорожное управление города Вологда» в 2017 году отремонтировало 11 улиц. Нареканий к качеству проведенных работ у заказчика не возникало.

Евгений Моисеев. — Мы внимательно следим за тем, что происходит на дорогах, отремонтированных в агломерации в прошлом году. В начале апреля проведем комиссионные осмотры всех без исключения объектов, в случае выявления образовавшихся дефектов будем незамедлительно принимать меры, — подчеркнул и. о. директора департамента транспорта Ярославской области

На всех дорогах, вошедших в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в 2017 году велся мониторинг выполняемых работ как со стороны заказчика, так и со стороны федерального проектного офиса, общественных организаций и жителей. Проверялось качество асфальтобетонной смеси, уложенного асфальта, применяемых материалов. При контрольных мероприятиях использовалась инструментальная диагностика. Для этого привлекался лабораторный комплекс РосдорНИИ, а также собственный лабораторный комплекс региона.