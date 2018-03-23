Почему Финляндию провозгласили самой счастливой страной в мире?

Согласно недавно опубликованному исследованию ООН , из 156 стран-участниц именно в Финляндии живут люди, наиболее довольные качеством своей жизни. «Всемирный доклад о счастье» (The World Happiness Report) публикуется уже в шестой раз. Из года в год Финляндия возглавляет этот рейтинг вместе с другими странами Северной Европы.

Исследование было проведено в преддверии Международного дня счастья, который отмечается 20 марта.

В связи с этим журналисты «Хельсингин саномат» (Helsingin Sanomat) созвонились с профессором Яном Эммануэлем де Неве (Jan-Emmanuel de Neve), который является одним из авторов «Всемирного доклада о счастье».

Журналисты поинтересовались, как он относится к тому, что Финляндия возглавляет рейтинг. В чем причина того, что финны оказались самыми счастливыми?

«В странах Северной Европы люди часто отвечают положительно, когда им задают вопрос об их благополучии и возможности оказывать влияние на собственную жизнь», — говорит специалист в области экономики Оксфордского университета Ян Эммануэль де Неве.

Почему же в исследовании говорится об измерении уровня счастья, а не уровня благополучия?

«Счастье — это наиболее понятный термин в мировом масштабе. Безусловно, в разных странах его понимают по-своему», — говорит де Неве.

По его словам, исследование не говорит в первую очередь о том, как часто финны улыбаются или испытывают чувство счастья.

«Преследуется задача сформировать более подробную картину того, насколько люди считают свою жизнь качественной и отвечающей своим потребностям. В этом отношении финны преуспевают».

Для проведения исследования в каждой стране было опрошено от одной до пяти тысяч человек. Им задавали вопросы о доходах, свободе, доверии, социальном обеспечении и щедрости.

«Мы задавали самые простые вопросы. Например, щедрость мы оценивали исходя из того, насколько отвечающий готов участвовать в волонтерской работе», — говорит де Неве.

О свободе судили по тому, насколько отвечающий мог повлиять на свою жизнь, например, используя возможности для получения образования. В этом финны превзошли всех остальных — возможности повлиять на свою жизнь используются полностью.

Однако многие финские пользователи Twitter удивились тому, что Финляндия возглавила рейтинг.

Вот примеры комментариев:

Sari Pöyhönen‏

Это же насколько все ужасно в других странах, если Финляндия — самая счастливая страна?

Jukka Lindström‏

ООН: Финны, вы — самый счастливый народ в мире! Финны: Вы там все что, охренели что ли?

Исследователь не удивлен такой реакцией, она даже немного позабавила его.

«Я ожидал этого. У меня есть несколько финских друзей, которые совсем не склонны превозносить свою страну», — говорит де Неве.

Финляндия — не единственная страна, в которой недооценивают свой уровень счастья.

«Это также относится к Норвегии Исландии и в какой-то мере к Дании . Счастье не лежит на поверхности повседневной жизни. В большей степени речь идет о чувстве защищенности, которое обеспечивает организованное общество и социальные институты».

В 2017 году в рейтинге лидировала Норвегия, а Финляндия находилась на пятом месте.

В исследовании 2018 года Финляндия все же обошла Швецию , Норвегию, Исландию и Швейцарию . Исследователь де Неве не может назвать конкретных причин, почему в этом году рейтинг возглавляет именно Финляндия.

По его мнению, Финляндия, скорее всего, сохранит свою позицию и на следующий год.

На это есть простая причина:

«Мой коллега Джон Хелливелл (John Helliwell) говорит, что ситуация похожа на ситуацию в Английской премьер-лиге. Чемпион меняется, но все те же четыре или пять команд возглавляют список», — говорит де Неве.

В этом году получилось так, что Финляндия одержала в исследовании двойную победу. Темой исследования о счастье была интеграция в общество мигрантов. В этом вопросе Финляндия также является бесспорным лидером.

Результаты исследования показывают, что переехавшие в Финляндию довольно быстро достигают того же уровня удовлетворенности своей жизнью, что и у коренного населения.

«Это в первую очередь говорит о том, что социальные институты работают. Для многих развивающихся стран Финляндия действительно является хорошим примером того, как надо развивать собственные институты», — считает де Неве.