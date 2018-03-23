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Маршруты трамваев №34 и 36 в Перово и Новогиреево изменятся с 24 марта
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Маршруты трамваев №34 и 36 в Перово и Новогиреево изменятся с 24 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
«С 24 марта 2018 г. изменяются маршруты трамвая №34, 36 в районах Перово и Новогиреево. Так трамваи №34 вместо остановки „Новогиреево“ будут следовать до ул. 3-я Владимирская, а маршрут трамвая №36 продлевается от ул. 3-я Владимирская в Новогиреево», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что изменится и режим работы трамвайных маршрутов. Трамвай №34 будет следовать от ул. 16-й Парковой — с 5:22 до 0:06, а от ул. 3-й Владимирской — с 5:30 до 0:20. Трамвай №36 будет следовать от «Детского санатория» — с 5:22 до 23:52, а от остановки «Новогиреево» — с 5:24 до 0:14.
«Первый трамвай №36 будет отправляться от остановки «3-я Владимирская улица» в сторону «Детского санатория» в 5:15», — заключили в пресс-службе.
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