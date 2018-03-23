Как колодцы спасали русских во время осады

Удивительно, но в колодец бросали разные вещи: рукодельницы бросали пряжу, овечью шерсть, льняную кудель; молодожены — кусок свадебного каравая и деньги; войны после окончания «службы» — оружие.

В летописях упоминаются находчивые жители осажденного города, которые собрали последние «крохи» — бочки с медовым напитком и киселем, и опустили в колодец.

Во время переговоров с неприятелем как бы между прочим извлекали содержимое, вот, мол, земля-матушка сама кормит. Осаждайте-не осаждайте, а мы-то с голоду не помрем. Враг подумал-подумал, да и отступил.