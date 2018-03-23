Глава МВД Франции назвал мужчину, взявшего людей в заложники, террористом

"Жандармы прибыли к месту происшествия очень быстро и помогли заложникам покинуть здание. Подполковник, прибывший вместе со своими людьми, добровольно обменял себя на заложников… Затем прибыл спецназ жандармерии GIGN и ликвидировал террориста", — рассказал министр.

Коллон отметил, что «злоумышленник, действовавший в одиночку, был мелким наркоторговцем, за ним не наблюдалось экстремистских настроений».

Министр добавил, что подполковник, «совершивший героический поступок», получил тяжелые ранения.