Глава МВД Франции назвал мужчину, взявшего людей в заложники, террористом 

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МВД Франции Жерар Коллон, прибывший в пятницу к месту захвата заложников в супермаркете на юге страны, рассказал о героизме подполковника жандармерии и назвал злоумышленника террористом.
"Жандармы прибыли к месту происшествия очень быстро и помогли заложникам покинуть здание. Подполковник, прибывший вместе со своими людьми, добровольно обменял себя на заложников… Затем прибыл спецназ жандармерии GIGN и ликвидировал террориста", — рассказал министр.
Коллон отметил, что «злоумышленник, действовавший в одиночку, был мелким наркоторговцем, за ним не наблюдалось экстремистских настроений».
Министр добавил, что подполковник, «совершивший героический поступок», получил тяжелые ранения.