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Эксперт осудил Малахова за «раскапывание покойных звезд»
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Эксперт осудил Малахова за «раскапывание покойных звезд» 

360tv.ru 31 минуту назад
Член совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал «дикостью» последний тренд телевизионного шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Последние выпуски программы рассказывали о поиске внебрачных детей известных артистов. Слова эксперта привел портал «Дни.ру».
В погоне за рейтингами, журналисты часто переходят все мыслимые и немыслимые границы. Общественный деятель считает, что такими темпами российскому телевидению не стоит рассчитывать на успех.
В процессе передач то и дело появляются предложения выкопать знаменитостей, чтобы точно установить их родство.
Во-первых, тем самым в глазах людей наши любимые артисты втаптываются в грязь, а  во-вторых, кажется, еще немного — и на ТВ появится передача «Выкопай звезду». Нам сейчас кажется это дикостью, но после появления гипноза и прочего «веселья» на ТВ я уже ничему не удивлюсь
— Вадим Манукян.
Возможно, к его словам скоро прислушаются коллеги по Госдуме и нам стоит ожидать новых законодательных инициатив в сфере СМИ.
Недавно, испанка Пилар Абель потребовала провести эксгумацию тела знаменитого художника Сальвадора Дали для установления возможного отцовства. Однако, испанский суд родства не выявил.
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