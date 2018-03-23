Декан Третьяков рассказал о праве Слуцкого на харасcмент журналисток

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков считает, что любой нормальный мужчина при некоторых обстоятельствах мог положить руку на любое место женщины.

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков 23 марта выступил с лекцией в Новосибирском государственном университете (НГУ) и заявил, что депутат Леонид Слуцкий «может положить руку на коленку или любое место». Видео с лекцией опубликовано на YouTube изданием RTVI.

«Любой нормальный мужчина при некоторых обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, или, если она в брюках была, на какое-нибудь другое место», — заявил преподаватель.

По его словам, считалось, что старые люди против того, чтобы [мужчина] приставал, «руку на коленку клал, сначала, якобы, нужно пять лет встречаться, а потом ложиться в постель. Сейчас я слышу такие вещи от молодых людей, мир перевернулся. Вы сначала отчитайтесь, как вы на вписках себя ведете. Просто напиваетесь? Я не верю. Вы уж совсем-то против человеческой природы не идите. Мы же еще не биороботы».

Третьяков считает, что журналистки, обвинившие депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах, «сели, выпили, вспомнили молодость. Вспомнили, кто напал, от кого отбилась или не отбилась. Тут делают политический жест. Я очень хорошо знаю депутата Леонида Петровича Слуцкого ».