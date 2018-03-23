Хакатон «Оттепель» пройдет при поддержке «Ростелекома»

«Ростелеком» второй год подряд выступает техническим партнером хакатона «Оттепель» в Саратове . Крупнейшее региональное соревнования ИТ-специалистов пройдет на площадке юридической академии 23-25 марта.

Хакатон — это 48-часовой марафон, во время которого команды программистов, дизайнеров, системных инженеров соревнуются в создании продуктов.

-В прошлом году мы организовали IT-мероприятие в новом для региона формате хакатона, и «Ростелеком» стал одним из первых, кто поддержал наш проект. Оператор организовал техническое оснащение площадки, работа была выполнена оперативно и на высоком профессиональном уровне. В этом году мы рады продолжить сотрудничество, — комментирует Евгений Хорохорин, организатор хакатона «Оттепель».

Сотрудники «Ростелекома» обеспечили каждое из 200 рабочих мест участников турнира доступом в интернет на скорости до 100 Мбит. Во время соревнований команды будут загружать проекты в «Виртуальный ЦОД» — облачное хранилище данных оператора. Ёмкость и конфигурация облачной платформы позволит участникам оперативно получать большие объемы информации и эффективно работать над продуктами.

«Ростелеком» предоставит турниру круглосуточную техническую поддержку. Специалисты компании будут консультировать участников в официальном телеграм-канале хакатона «Оттепель» и отвечать на вопросы, касающиеся доступа в интернет и «Виртуального ЦОДа».

В этом году участники будут соревноваться в разработке IT-решений по следующим номинациям: «Разработка игр», «Анализ данных», «Работа в радость», «Чат-боты», «Социальные проекты». Победители получат дипломы и призы: гаджеты, сертификаты на обучение, наборы деловой литературы от партнеров турнира.