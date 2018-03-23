Профсоюз журналистов потребовал от ПА ОБСЕ осудить Слуцкого

Российский независимый профсоюз журналистов и работников СМИ обратился с открытым письмом к секретариату Парламентской ассамблеи ОБСЕ с просьбой осудить поведение члена национальной делегации от России , депутата Госдумы Леонида Слуцкого и приостановить с ним всякое взаимодействие.

«Мы призываем Парламентскую ассамблею ОБСЕ осудить действия депутата Слуцкого и парламентариев из комиссии по этике, призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности и оправдание харассмента. К сожалению, в России дисциплинарные меры по таким инцидентам никогда не будут применены к депутатам — вместо этого их применяют к самим журналистам. Мы, представители профессионального сообщества, убеждены, что только международное осуждение и остракизм способны заставить председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого публично извиниться и сдать депутатский мандат», — говорится в письме, опубликованном на сайте организации.

Авторы обращения также обращаются к секретариату ПА ОБСЕ и ко всем членам национальных делегаций «с просьбой приостановить всякое взаимодействие с депутатом Слуцким».

Кроме этого, в обращении звучит призыв к иностранным изданиям, журналистским сообществам и профсоюзам «бойкотировать депутатов и руководство Госдумы, задавая им вопросы только об отношении к сексуальным домогательствам и о безнаказанности господина Слуцкого».

В telegram-канале профсоюза отмечается, что аналогичные письма будут разосланы и в другие международные организации, в частности, парламенты стран ЕС , Сенат и Конгресс США и Ассамблею Межпарламентского союза.