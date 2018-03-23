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Профсоюз журналистов потребовал от ПА ОБСЕ осудить Слуцкого
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Профсоюз журналистов потребовал от ПА ОБСЕ осудить Слуцкого 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Wonderzine
Российский независимый профсоюз журналистов и работников СМИ обратился с открытым письмом к секретариату Парламентской ассамблеи ОБСЕ с просьбой осудить поведение члена национальной делегации от России, депутата Госдумы Леонида Слуцкого и приостановить с ним всякое взаимодействие.
«Мы призываем Парламентскую ассамблею ОБСЕ осудить действия депутата Слуцкого и парламентариев из комиссии по этике, призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности и оправдание харассмента. К сожалению, в России дисциплинарные меры по таким инцидентам никогда не будут применены к депутатам — вместо этого их применяют к самим журналистам. Мы, представители профессионального сообщества, убеждены, что только международное осуждение и остракизм способны заставить председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого публично извиниться и сдать депутатский мандат», — говорится в письме, опубликованном на сайте организации.
Авторы обращения также обращаются к секретариату ПА ОБСЕ и ко всем членам национальных делегаций «с просьбой приостановить всякое взаимодействие с депутатом Слуцким».
Кроме этого, в обращении звучит призыв к иностранным изданиям, журналистским сообществам и профсоюзам «бойкотировать депутатов и руководство Госдумы, задавая им вопросы только об отношении к сексуальным домогательствам и о безнаказанности господина Слуцкого».
В telegram-канале профсоюза отмечается, что аналогичные письма будут разосланы и в другие международные организации, в частности, парламенты стран ЕС, Сенат и Конгресс США и Ассамблею Межпарламентского союза.
В среду, 21 марта, после того, как думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК. Позже к изданию присоединились «Коммерсант», «Лента.ру», «Эхо Москвы», RTVI и «Дождь». Позднее бойкот Слуцкого поддержала соцсеть «Одноклассники».
Ранее заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова заявили о домогательствах со стороны Слуцкого.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию.
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