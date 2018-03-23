Китай построил крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тысяч тонн

Ухань, 23 марта / Синьхуа / — Крупнейший рудовоз грузоподъемностью 400 тысяч тонн, созданный Китайской корпорацией судостроительной промышленности /CSIC/, был сдан заказчику после присвоения названия. Судно, по уровню полной грузоподъемности сравнимое с 6666 вагонами поезда, назвали «ORE TIANJIN».

"ORE TIANJIN" — крупнейший рудовоз в мире на сегодняшний день. В длину он достигает 362 м, а в ширину — 65 м. Судно способно преодолеть 25,5 тыс. морских миль со скоростью 14,5 узла в час — это означает, что оно может выполнять перевозки между любыми двумя портами на планете без дозаправки.

В Учанской корпорации судостроительной промышленности, входящей в CSIC и выполнившей работы по строительству гиганта-рудовоза, обратили внимание на его экологичность: судно может использовать в качестве топлива сжиженный природный газ, что позволяет обеспечить «нулевое» содержание оксидов серы в выбросах, а содержание оксидов азота и двуокиси углерода — сократить на 30 и 15 проц. соответственно. В корпорации также рассказали, что погрузка на «ORE TIANJIN» 400 тыс. тонн руд займет 16,7 часа, что в 1,5 раза быстрее, чем это было ранее.