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В медцентре Щукина открылась новая научная лаборатория
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В медцентре Щукина открылась новая научная лаборатория 

Управа района Щукино 32 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени Бурназяна, который находится в Щукине, заработала научная лаборатория, изучающая влияние радиационного фона на человека с помощью тропических рыбок Данио рерио.
— В дальнейшем исследования планируется проводить на местности, такого опыта пока не было нигде в мире. Такие исследования важны для снятия социальной напряженности в районах бывших ядерных полигонов и вредных производств, — отметили в пресс-службе медцентра.
С помощью биодозиметров ученые хотят оценить не только радиационный фон вокруг действующих и бывших объектов атомной энергетики, мусорных полигонов, хранилищ ядерного топлива, но и вклад различных видов излучения (альфа, бета, гамма) и его источников в экологическую обстановку. В качестве инструмента сотрудники лаборатории отдела радиобиологии ФМБЦ выбрали тропическую рыбку Данио (Danio rerio), которую еще называют «зебрафиш». Для старта исследований в лаборатории ФМБЦ создали установку замкнутого водообеспечения, которая позволяет содержать до 60 взрослых рыб-производителей.
Радиационный фактор с помощью Данио изучают в разных странах: США, Германии, Великобритании и других. Но опыта исследования экологически неблагоприятных мест пока нет. (вт)
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