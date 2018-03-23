В медцентре Щукина открылась новая научная лаборатория

В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени Бурназяна, который находится в Щукине, заработала научная лаборатория, изучающая влияние радиационного фона на человека с помощью тропических рыбок Данио рерио.

— В дальнейшем исследования планируется проводить на местности, такого опыта пока не было нигде в мире. Такие исследования важны для снятия социальной напряженности в районах бывших ядерных полигонов и вредных производств, — отметили в пресс-службе медцентра.

С помощью биодозиметров ученые хотят оценить не только радиационный фон вокруг действующих и бывших объектов атомной энергетики, мусорных полигонов, хранилищ ядерного топлива, но и вклад различных видов излучения (альфа, бета, гамма) и его источников в экологическую обстановку. В качестве инструмента сотрудники лаборатории отдела радиобиологии ФМБЦ выбрали тропическую рыбку Данио (Danio rerio), которую еще называют «зебрафиш». Для старта исследований в лаборатории ФМБЦ создали установку замкнутого водообеспечения, которая позволяет содержать до 60 взрослых рыб-производителей.