«Запреты простимулируют бизнес продавать выпивку в обход касс»

«Сначала отмечу главное: в Перми и крае не будет увеличено число дней запрета на продажи спиртного с 34 до 84. Просто свои дни запрета получат и муниципалитеты, вплоть до сельских поселений. Например, в день села. Цифра в 84 дня — это общая сумма дней запретов в разных муниципалитетах края. Она не обозначает, что, скажем в Перми, три месяца не будет продаваться алкоголь.

Вопрос на самом деле спорный. Понятно, кто за него ратует: полицейская статистика показывает, что в Перми в дни запрета резко падает уличная преступность. С этим не поспоришь. Но это касается только краевой столицы.

Я убежден, что в селах и малых городах эффективнее не прямой запрет, а ограничение времени продаж в тот или иной праздничный день. Если день села празднуется, скажем с 14.00, то с 8 до 12 часов можно ограничить продажи. Села небольшие, при запрете продаж алкогольных напитков жители „запускают“ самогонные аппараты. Мы рискуем получить массовый рост отравления контрафактом или спиртосодержащими жидкостями.

Кроме того, я не думаю, в малых городах и населенных пунктах этот запрет будет реально действовать. В соцсетях это постановление обсуждали в основном пермяки. Для жителей Пальников, Кунгура Кизела , Добрянки, Губахи и многих других мест эта проблема — найти выпивку в день запрета — не актуальна. Найдут и купят из под полы.

Бизнес расширение числа дней, в которые ограничены продажи, простимулирует на нарушения. Продавать будут в обход касс, с этих продаж не будут платиться налоги и так далее. Другие будут устраивать акции со скидками перед праздниками. Так они будут пытаться компенсировать недополученную прибыль.

Я поддерживаю постановление в той части, которая говорит об отмене запрета торговать спиртным заведениям общепита в праздники. Не раз выступал против этого незаконного ограничения.

Вывод проект постановления — попытка снизить рост преступности. Но в основном это коснется Перми. Распространение этих меры на муниципалитеты — правительственный эксперимент, который не повлияет на статистику преступлений в территориях. А малый бизнес это простимулирует к торговле в обход учета».