Увидеть свет после 10 лет слепоты. Тюменские врачи вернули зрение 90-летней женщине

Сложнейшую операцию 90-летней жительнице Тюмени провел заведующий офтальмологическим отделением «Областной клинической больницы №1» Григорий Симоненко.

Более 10 лет пациентка жила практически слепой на оба глаза и уже не надеялась вновь начать видеть. У неё была запущенная, или как еще называют перезрелая, стадия катаракты, при которой хрусталики стали полностью молочно-белыми. Осложнялось все и возрастными изменениями глаза.

Чтобы вернуть зрение, потребовалось ювелирное мастерство и огромный хирургический опыт, а также современное оборудование. Благодаря этому, операция прошла всего через один прокол 2,2 миллиметра. Раньше разрезы делали до 12 миллиметров.

Через минимальный доступ и с помощью специальных инструментов врач вначале «раздробил» большое плотное ядро катаракты. Затем имплантировал искусственный хрусталик, все так же через один прокол. После операции на глазах не осталось ни одного шва.

«Благодаря сложной и в тоже время малотравматичной операции, к 90-летней пациентке вернулось зрение. Она смогла после долгих лет вновь увидеть лица своих родных», — прокомментировала специалист пресс-службы больницы Тамара Шаргина.

По её словам, за последний месяц это уже вторая операция по устранению сложнейшей формы катаракты. Не так давно прооперировали 90-летнюю пациентку с перезрелой катарактой, которая потеряла зрение больше года назад. Благодаря высокому мастерству врачей «ОКБ №1», к ней также вернулось зрение.