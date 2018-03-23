Студию балалайки открыли в Культурном центре «Яковлевское»

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В Культурном центре «Яковлевское» поселения Новофедоровское 21 марта открылась студия балалайки. Преподавать будет заслуженный артист России и руководитель ансамбля «Серебряные струны» Юрий Клепалов.

— С данным фольклорным объединением нас связывают давние дружеские и творческие отношения. Мы много гастролируем вместе, принимаем участие в различных городских и международных конкурсах. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, — рассказал директор КЦ «Яковлевское» Никита Фролов.

Он добавил, что Юрий Клепалов известен во всем мире как создатель своей оригинальной манеры игры на балалайке. Он будет работать не только в качестве руководителя студии, но и в роли концертмейстера и наставника струнников в оркестровой группе фольклорного ансамбля «Кладец».