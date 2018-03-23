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Террорист ИГИЛ* захватил заложников в Франции
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Террорист ИГИЛ* захватил заложников в Франции 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: Русская Семерка
В пятницу, 23 марта, на юге Франции в супермаркете коммуны Требе неизвестный захватил заложников. По данным BFM TV, мужчина ворвался в магазин и с криками «Я из ИГИЛ» открыл стрельбу.
В настоящее время известно о двух пострадавших, которые лежат на полу в магазине. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужбы. Здание оцеплено, внутри остается около 140 человек.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил в своем twitter сообщил, что выехал на место. #Trèbes: je me rends immédiatement sur les lieux.
— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 марта 2018 г. Власти назвали произошедшее терактом.
*ИГИЛ — организация, запрещенная на территории Российской Федерации
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