Террорист ИГИЛ* захватил заложников в Франции

В пятницу, 23 марта, на юге Франции в супермаркете коммуны Требе неизвестный захватил заложников. По данным BFM TV, мужчина ворвался в магазин и с криками «Я из ИГИЛ » открыл стрельбу.

В настоящее время известно о двух пострадавших, которые лежат на полу в магазине. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужбы. Здание оцеплено, внутри остается около 140 человек.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил в своем twitter сообщил, что выехал на место. #Trèbes: je me rends immédiatement sur les lieux.

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 марта 2018 г. Власти назвали произошедшее терактом.