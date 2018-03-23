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НОМ за период работы на выборах получил более трех тысяч сообщений
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НОМ за период работы на выборах получил более трех тысяч сообщений 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) за период работы на выборах президента России получил 3520 сообщений, из них фейковых — 1366, сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на пресс-конференции в пятницу.
"Всего поступило 3529 сообщений", — сказал Коломойцев в пятницу в ходе пресс-конференции «Результаты выборов президента России: интерпретации, анализ и факты», пояснив, что учитываются сообщения, поступившие в НОМ с 17 марта.
По информации сопутствующих конференции слайдов, всего поступило 3520 сообщений, из них: 305 — находятся в обработке, по 214 сообщениям идёт избирательный спор, по 115 сообщениям избирательный спор решён, 1 сообщение определено как проблемное, проблема решена по 1519 сообщениям, признаны фейковыми — 1366 сообщений.
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