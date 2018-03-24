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Создано устройство для сбора воды из воздуха
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Создано устройство для сбора воды из воздуха 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Американские инженеры из Массачусетского технологического института созали устройство для сбора воды из воздуха. Аппарат-поглотитель влаги испытали в условиях пустыни, пишет Nature Communications.
Устройство состоит из металл-органического каркаса и способно выжать из воздуха до 250 миллилитров воды за сутки даже в условиях пустыни. Оно устроено в виде камеры, на верхней части которой установлен черный лист из адсорбента. Он, в свою очередь, состоит из пористой меди, внутри которой содержится каркас MOF-801. Черный цвет выбран не случайно: он поглощает большое количество солнечного света и быстро нагревается вместе с пластиной адсорбента. При этом верхняя часть камеры изолирована с помощью аэрогеля, что позволяет устройству накапливать, но не терять тепло. Снизу же установлен конденсатор с теплоотведением.
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Принцип работы камеры довольно прост: вода в поступающем в камеру воздухе концентрируется в адсорбирующем материале, а затем под нагревом верхней части устройства превращается в пар. После этого капли воды кондененсируется под воздействием нижней частью камеры.
Изобретение американцев было протестировано в условиях засулшивого штата Аризона. Оно поможет жителям многих стран мира, страдающих от недостатка питьевой воды: оно не требует больших расходов на эксплуатацию, простое в использовании и создает максимально чистую жидкость.
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