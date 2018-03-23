Ещё
Инженеры создали устройство для сбора воды из воздуха в пустыне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инженеры создали устройство для сбора воды из воздуха в пустыне 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Любой воздух содержит определенное количество воды, и возможность ее извлечь может спасти не одну жизнь. Команда ученых из МТИ создала систему, работа которой основана на концепции, впервые предложенной в прошлом году. «Вокруг предыдущего проекта возникло много шумихи, и он вызвал шквал критики в свой адрес, — говорит ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Nature Communications, профессор Эвелин Ванг (Evelyn Wang). — На этот раз мы учли все недостатки и внесли некоторые улучшения».
Все существующие приспособления для сбора воды требуют высокого уровня влажности: 100-процентной для методов экстракции влаги из тумана и 50-процентной — из росы. Кроме того, они расходуют большое количество энергии для самоохлаждения. Новая система, работает на основе металлорганических каркасов (МОК): их частицы поглощают воду из воздуха, которая «уходит» оттуда под воздействием солнечного света и конденсируется в специальном сосуде.
Прибор для извлечения влаги из воздуха, работающий на основе металлоорганических каркасов / © MIT  Пилотное устройство запустили на крыше Государственного университета Аризоны в Темпе — в регионе с очень засушливым климатом, где уровень влажности воздуха не превышает 10 процентов. Специалисты подчеркивают, что это лишь демо-версия аппарата в уменьшенном масштабе, и увеличение его размеров позволит собирать более четверти литра воды с каждого килограмма частиц МОК. А если модифицировать структуру самого «песка», то «выхлоп» может быть в три раза больше, чем это предусматривалось прошлогодней концепцией.
Система «питается» солнечным светом, может работать в экстремальных условиях, и в ее конструкции нет движущихся частей — насосов или компрессоров, которые быстро изнашиваются. Более того, она функционирует в пассивном режиме: это обеспечивается за счет использования низкосортных источников энергии, таких как биомасса или отработанное тепло.
Следующим шагом, по словам Ванг, будет увеличение размеров конструкции и повышение ее эффективности. «Мы надеемся создать прибор, который будет производить воду литрами, — говорит профессор. — Тестовая версия, собрав несколько миллилитров воды, должна была подтвердить, что концепция работает в реальных условиях, — так и произошло».
Основная идея авторов разработки заключалась в том, чтобы с ее помощью снабжать водой отдельные домашние хозяйства. Проверка собранной жидкости показала, что в ней нет посторонних примесей и она совершенно безопасна для использования в любых целях.
Naked-Science.ru: последние новости
Большое тихоокеанское мусорное пятно оказалось во много раз больше Главное за неделю: про смерть Стивена Хокинга, колонизацию Марса и яркий макияж Изобретен светочувствительный датчик для определения биохимических свойств вещества
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ466
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ115
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого23
Все супероружие РФ показали в одном видео125
Новый советник Трампа готов развязать большую войну173
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение