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Польша подписала офсетный договор на поставку американских ЗРК Patriot
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Польша подписала офсетный договор на поставку американских ЗРК Patriot 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Польша подписала офсетный договор на поставку американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил министр национальной обороны Польши Маруш Блащак в Twitter.
Umowy offsetowe do programu Wisła podpisane. Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego. To już ostatni krok przed podpisaniem umowy na dostawę Systemu Patriot.
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 23 марта 2018 г.
​"Офсетные договоры к программе «Висла» подписаны. Передача технологии стоимостью почти миллиард злотых (около 285 миллионов долларов) укрепит возможности польской оборонной промышленности", — написал министр.
Он уточнил, что офсетный договор — «это уже последний шаг перед подписанием соглашения на поставку системы Patriot».
По неофициальной информации, подписание договора на поставку в Польшу первых двух батарей Patriot состоится 28 марта в Варшаве. Минобороны страны не комментирует эту информацию.
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
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