Польша подписала офсетный договор на поставку американских ЗРК Patriot

ВАРШАВА , 23 мар — РИА Новости Польша подписала офсетный договор на поставку американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил министр национальной обороны Польши Маруш Блащак в Twitter.

Umowy offsetowe do programu Wisła podpisane. Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego. To już ostatni krok przed podpisaniem umowy na dostawę Systemu Patriot.

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 23 марта 2018 г.

​"Офсетные договоры к программе «Висла» подписаны. Передача технологии стоимостью почти миллиард злотых (около 285 миллионов долларов) укрепит возможности польской оборонной промышленности", — написал министр.

Он уточнил, что офсетный договор — «это уже последний шаг перед подписанием соглашения на поставку системы Patriot».

По неофициальной информации, подписание договора на поставку в Польшу первых двух батарей Patriot состоится 28 марта в Варшаве. Минобороны страны не комментирует эту информацию.