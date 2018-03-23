Правительство Югры утвердило план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей за ЖКУ

«Документ включает предложения по мониторингу тарифов и платежей граждан за услуги ЖКХ, состояния жилищного фонда по муниципальным образованиям, рассмотрение обращений граждан, обеспечение своевременной выплаты нуждающимся гражданам на оплату коммунальных платежей», — подчеркнула губернатор Наталья Комарова

В округе будет внедрен механизм предельных индексов изменения платы за услуги ЖКХ, а также нормативы потребления коммунальных услуг на 2019 год с учетом показателей ограничения роста платы граждан за эти услуги.

«Документ был рассмотрен на заседании общественного совета при профильном департаменте. Мы, участвуя в мониторинге и разработке тарифных решений в коммунальном комплексе в период его формирования, видим также возможность своего участия и в исполнении этого плана мероприятий. Эти мероприятия мы в свой план работы включим и будем участвовать в мониторинге фактического состояния расчетов за жилищные и коммунальные услуги», — отметил председатель общественного совета при региональной службе по тарифам Олег Чумак.