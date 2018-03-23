«НЭСКО» напоминает о долгах по SMS

Когда они превышают 500 рублей.

"Нижневартовская энергосбытовая компания" (дочернее предприятие ЭК «Восток») продолжает напоминать «забывчивым» потребителям о долгах за электричество по SMS. Кроме того, подписавшихся на рассылку горожан предупреждают о плановых отключениях электроэнергии.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЭК «Восток», первые такие SMS потребителям были отправлены в мае 2017 года. На сегодня количество горожан, получающих рассылку от «НЭСКО», превысило 6 000 человек. Клиенты Энергосбыта, подключившие данную услугу, посредством SMS могут не только контролировать состояние лицевого счета — сообщения приходят тем, чья задолженность за электроэнергию превышает 500 рублей, но и получают информацию о плановых отключениях электричества, в том числе и по причине проведения планово-предупредительного ремонта электросетевого оборудования.

Специалисты ООО «НЭСКО» напоминают, для подключения услуги SMS-информирования потребителям необходимо прийти в офис компании на улице Ленина, 34 или в Центр энергетических услуг ПАО «Горэлектросеть» (улица Северная, 54 а, строение 1) и заполнить заявление — дать согласие на получение информации посредством мобильной связи. Услуга предоставляется бесплатно.