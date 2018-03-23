Чем занимался Британский совет в России

Британский совет сообщил об отмене всех запланированных мероприятий и прекращении своей деятельности в России . Это произошло на фоне сильнейшего кризиса в российско-британских отношениях и дипломатического скандала, разразившегося после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Чем занимался в России Британский совет и каковы будут последствия его закрытия — в материале ТАСС

Как появился Британский совет?

Британский совет был учрежден правительством Соединенного Королевства в 1934 году как общественная благотворительная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования.

Сегодня совет ведет деятельность более чем в 100 странах и оказывает поддержку проектам в сфере высшего образования, креативной экономики, архитектуры, дизайна, литературы, кино, музыки, визуального и изобразительного искусства.

Санкт-Петербурге, Самаре, Иркутске, Петрозаводске, Томске, В России Британский совет работал с 1992 года. Филиалы организации действовали в 15 городах, в том числе Москве Красноярске , Нижнем Новгороде и Екатеринбурге . Однако в 2007–2008 годах региональные отделения были закрыты из-за напряженности в отношениях России и Британии после смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко . В качестве предлога власти РФ тогда назвали несоответствие Британского совета российскому законодательству: его филиалы работали как общественные организации, но при этом являлись частью консульских учреждений Великобритании. «Неурегулированность статуса Британского совета в Российской Федерации» стала поводом для закрытия последнего, московского отделения Британского совета после скандала вокруг дела Скрипаля.

Чем он занимался в России?

Британский совет занимался проектами в сфере искусства, образования и английского языка и совместно с российскими и британскими партнерами ежегодно организовывал масштабную программу культурных и образовательных мероприятий. В 2016 году Совет проводил в РФ мероприятия к 400-летней годовщине смерти Уильяма Шекспира : фестиваль «Шекспир в летнюю ночь» с актером Иэном Маккелленом , «Шекспириаду» среди школьников, а также запустил поезд «Шекспировские страсти» в московском метро.

Вместе с Союзом московских архитекторов Британский совет проводил конкурс на проект памятника Уильяму Шекспиру в Москве, который должен был быть установлен на Варварке.

Также в ведении Британского совета находились различные образовательные программы в сфере преподавания и изучения английского языка. В 2017 году через программы повышения квалификации прошли более 6000 преподавателей английского, а обучающими сайтами воспользовались более 2,5 млн пользователей. «Мы знакомим россиян с образованием в Великобритании, а также способствуем построению отношений между российскими и британскими образовательными организациями», — говорится на сайте организации.

Что прекратит работу?

Образовательные программы. Все совместные с Британским советом образовательные программы в РФ будут приостановлены до принятия решения о статусе этой организации на территории России, сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева

"В соответствии с приостановкой деятельности Британского совета на территории Российской Федерации, естественно, совместные образовательные программы с Британским советом будут приостановлены", — сказала министр. По ее словам, перерыв в сотрудничестве с Британским советом продлится «до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса».

Ситуация с прекращением работы Британского совета не коснется других совместных с Великобританией образовательных программ и студенческих обменов. «Это решение не касается других программ с Великобританией в сфере образования и науки, в том числе программ студенческого обмена», — сказали в в пресс-службе Минобрнауки

Культурные мероприятия.19 марта британский совет объявил об отмене нескольких событий, запланированных на текущую неделю в Москве. «Дорогие друзья, обращаем внимание, что не состоятся следующие события в Москве, запланированные на эту неделю: лекция „Менеджмент музыкальных артистов“ Грэхэма Джексона (21 марта, RMA), вечеринка Selector LIVE c участием Nadine Shah (23 марта, Powerhouse), лекция Джона Макграта о Международном манчестерском фестивале (23 марта, Музей „Гараж“)», — говорится в сообщении.

Между тем опрошенные ТАСС представители музеев столицы сообщили, что российские музеи и центры современного искусства не пострадают. Государственная Третьяковская галерея не планировала на текущий год совместных проектов с Британским советом. «В этом году Британский совет уже отправлял на стажировки наших сотрудников. Это все осуществлено в рамках культурных договоренностей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи. Руководитель пресс-службы ГМИИ им. Пушкина Ольга Базуева рассказала, что институции также «ничего не планировали вместе».

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), который «взаимодействовал с Британским советом в образовательном и информационном поле, в том числе, по вопросам инклюзии и хранения новых медиа» на сегодняшний день не ведет каких-либо прямых партнерских программ с советом, сообщил ТАСС руководитель службы по связям с общественностью РОСИЗО-ГЦСИ Илья Вольвич.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также заверил ТАСС, что Россия не планирует полностью сворачивать контакты с Великобританией в гуманитарной и культурной сферах на фоне сложной политической ситуации в двусторонних отношениях. По его словам, Британский совет сможет возобновить свою деятельность лишь с изменением правового статуса.

Что останется?

Программа стипендий. Абитуриенты из России по-прежнему смогут подавать заявку на участие в конкурсе стипендиальной программы британского правительства Chevening. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве Соединенного Королевства в Москве. «Программа, как и прежде, открыта для участия всех желающих», — сказал собеседник.

Программа стипендий Chevening, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами, предназначена для абитуриентов магистерских программ и предусматривает оплату обучения и текущих расходов студента.

IELTS. Прекращение деятельности Британского совета не повлияет на работу российских центров по приему IELTS — самого популярного в мире экзамена на знание английского языка для поступления в вузы. Об этом ТАСС сообщила директор по маркетингу сети школ иностранных языков Alibra School Диана Степанова

"Британский совет был лишь одним из экзаменационных центров, который организовывал только экзамен IELTS в партнерстве с BKC-IH Moscow IELTS Test Centre — официальным авторизованным экзаменационным центром по приему IELTS, работающим в России с 2005 года", — сказала Степанова.

Она уточнила, что координирует экзаменационные центры специальный департамент Кембриджского университета, который и выдает аккредитацию организациям на проведение кембриджских экзаменов по английскому языку. «На данный момент никаких сообщений от Кембриджа об изменениях принципа работы департамента с экзаменационными центрами в России не было», — подчеркнула Степанова.

Британский совет также ожидает, что центры сдачи международных экзаменов по английскому языку IELTS продолжат работу в России.

Как Британский совет связан с делом Скрипаля?

Работа организации не имела какого-либо отношения к делу об отравлении бывшего половника ГРУ — закрытие Британского совета стало следствием санкций, которыми обмениваются Лондон и Москва. Однако на этот счет высказываются и другие точки зрения. «Мне трудно судить, может быть, какие-то действия Британского совета вызвали потребность в такой реакции, есть закрытая информация», — предположил советник президента России по культуре Владимир Толстой