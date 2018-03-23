Мать избитого школьника из Покорова не намерена жалеть участников драки

Евгения Азарова, мать избитого в Покрове школьника Кирилла Т., рассказала «360» о том, что не будет жалеть хулиганов, которые избили ее сына. Она хочет, чтобы девятиклассники ответили за все по закону.

Это дело никто не будет закрывать, прикрывать, чтобы таких случаев никогда ни у кого больше не было. Конечно, я не выцарапаю им глаза, не переломаю

руки-ноги, но жалеть их не стану

— Евгения Азарова.

Евгения заявила, что после случившегося ни родители, ни подростки, которые избили Кирилла, на связь с ней не выходили.

Ни одного звонка, ни одной

СМС-ки, ни одной надписи нигде. Никто со мной не связывался — ни родители, ни ребята

— Евгения Азарова.

Маму пострадавшего поддерживают в школе и администрации города. Больницу, где лежит избитый подросток, закрыли на карантин, чтобы недоброжелатели не смогли приблизиться к Кириллу. Все время в палате мальчика дежурит его дедушка.

В настоящий момент у подростка есть все необходимые лекарства. Парень идет на поправку, но процесс восстановления будет долгим. Между тем, как только Кирилл сможет говорить, он даст показания сотрудникам правоохранительных органов