Мать избитого школьника из Покорова не намерена жалеть участников драки 

Евгения Азарова, мать избитого в Покрове школьника Кирилла Т., рассказала «360» о том, что не будет жалеть хулиганов, которые избили ее сына. Она хочет, чтобы девятиклассники ответили за все по закону.
Это дело никто не будет закрывать, прикрывать, чтобы таких случаев никогда ни у кого больше не было. Конечно, я не выцарапаю им глаза, не переломаю
руки-ноги, но жалеть их не стану
— Евгения Азарова.
Евгения заявила, что после случившегося ни родители, ни подростки, которые избили Кирилла, на связь с ней не выходили.
Ни одного звонка, ни одной
СМС-ки, ни одной надписи нигде. Никто со мной не связывался — ни родители, ни ребята
— Евгения Азарова.
Маму пострадавшего поддерживают в школе и администрации города. Больницу, где лежит избитый подросток, закрыли на карантин, чтобы недоброжелатели не смогли приблизиться к Кириллу. Все время в палате мальчика дежурит его дедушка.
В настоящий момент у подростка есть все необходимые лекарства. Парень идет на поправку, но процесс восстановления будет долгим. Между тем, как только Кирилл сможет говорить, он даст показания сотрудникам правоохранительных органов.
Вячеслав Аракелов, глава администрации города Покров, где девятиклассники одной из школ избили младшего по возрасту школьника, находится в ужасе после новостей о драке. Чиновник отметил, что не понимает причин такой агрессии. Также чиновник подчеркнул, что 25−26% расходной части бюджета города тратится на цели, связанные с воспитанием детей.