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В Можге шестиклассник набросился на одноклассника с ножом
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В Можге шестиклассник набросился на одноклассника с ножом 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили в прокуратуре Удмуртии, руководство школы решило скрыть инцидент. Позднее проверка установила, что учащийся периодически нарушал дисциплину, однако на учет так и не был поставлен. Профилактическая работа с подростками в школе организована плохо.
Надзорное ведомство внесло директору представление, двоих ответственнух сотрудников образовательного уреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее «ФедералПресс» писал о ЧП в башкирском Стерлитамаке, где подросток потребовал у своего одноклассника деньги, делая вид, что собирается его задушить. Тот в ответ ударил своего обидчика ножом. Сейчас пострадавший школьник находится в больнице.
Фото:
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