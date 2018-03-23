В Можге шестиклассник набросился на одноклассника с ножом

Как сообщили в прокуратуре Удмуртии, руководство школы решило скрыть инцидент. Позднее проверка установила, что учащийся периодически нарушал дисциплину, однако на учет так и не был поставлен. Профилактическая работа с подростками в школе организована плохо.

Надзорное ведомство внесло директору представление, двоих ответственнух сотрудников образовательного уреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее «ФедералПресс» писал о ЧП в башкирском Стерлитамаке , где подросток потребовал у своего одноклассника деньги, делая вид, что собирается его задушить. Тот в ответ ударил своего обидчика ножом. Сейчас пострадавший школьник находится в больнице.

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