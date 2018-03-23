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Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья
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Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья 

Волга Ньюс 47 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Орденами, знаками отличия и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены девять человек, семерым гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях, двое отмечены почетными грамотами президента РФ.
"Здесь сегодня собрались люди, которые представляют и нашу промышленность, и самые последние передовые достижения в науке и технике, и сферы культуры, образования, спорта, здравоохранения", — отметил Михаил Бабич.
"Только что закончилась избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации. Глава государства получил очень высокий процент доверия наших граждан. И это задел минимум на следующие шесть лет. Это огромная работа, которую нам предстоит вместе выполнять. Вы в этой работе являетесь ключевыми людьми, потому что на вас будут равняться, с вас будут брать пример. Ваши достижения вызывают уважение и отмечены государственными наградами. В послании президента, которое прозвучало первого марта, мы увидели, насколько амбициозные, масштабные задачи стоят перед страной на этом политическом и экономическом этапе. Выполнять эти задачи придется вам и вашим коллективам", — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ПФО.
Ордена Почета был удостоен ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» Евгений Шахматов.
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Федорович Сазонов был награжден знаком отличия «За безупречную службу».
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук полномочного представителя президента РФ в ПФО получили 5 человек, среди них завкафедрой Самарского медицинского университета Алексей Вачёв.
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