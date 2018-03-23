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В Майкопе заработала муниципальная парковка
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В Майкопе заработала муниципальная парковка 

АиФ Адыгея 50 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
На территории, прилегающей к Центральному рынку, открыта муниципальная парковка, рассчитанная на 75 мест.
Этот важный объект улично-дорожной сети был благоустроен в прошлом году в рамках капремонта дороги по улице Крестьянской (между улицами Гоголя и Гагарина).
«Парковка со сквозным въездом и выездом оборудована в соответствии с современными стандартами, оснащена шлагбаумами и паркоматами. Автопарковка будет работать ежедневно, в круглосуточном режиме», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Стоимость использования парковочного места установлена в размере 50 рублей в час. Водители-инвалиды смогут оставлять свой транспорт на муниципальной парковке бесплатно на специально зарезервированных местах.
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