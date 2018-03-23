Работники ЖКХ Балашихи получили благодарности от главы городского округа 

Почти 20 работников сферы жилищно‐коммунального хозяйства наградили благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова. Церемония награждения, в которой приняли участие около ста человек, прошла в многофункциональном центре городского округа.
Мы всегда поздравляем наш большой коллектив сферы ЖКХ с Днем работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства. Это управляющие компании, водоканал, тепловые сети, электрики, энергетики. По поручению Сергея Юрова мы вручили около
20-ти благодарственных писем главы Балашихи коммунальщикам городского округа
— Сергей Чабан, заместитель главы администрации Балашихи.
По словам замглавы администрации, всего в городском округе в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства задействованы более 5 тысяч человек. В Балашихе работает 87 управляющих компаний, создано 43 товарищества собственников жилья, недвижимости,
жилищно-строительных
кооперативов. 23 предприятия представляют услуги теплоснабжения, пять предприятий водоснабжения, пять поставщиков электроэнергии.
Работников сферы
жилищно-коммунального
хозяйства Балашихи также наградили почетной грамотой Министерства ЖКХ Московской области и благодарственными письмами совета депутатов Балашихи.