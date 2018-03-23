Wargaming уволила фанатов скрывающего боль Гарольда

Не так давно славный город Минск посетил Андраш Арато , более известный в этих ваших «интернетах» как «скрывающий боль Гарольд». Довольно скоро фотографии с жизнерадостным героем появились в Instagram Александра Хващевского и Дамира Хайрулина, и, если судить по географической локации снимков, сделаны они были в главном офисе компании Wargaming.

Именно вопиющее нарушение правил, запрещающих фотографироваться со скрывающим боль Гарольдом, послужило причиной увольнения вышеупомянутых граждан из компании. Извещение о прекращении трудовых отношений Хайрулин и Хващенский получили в понедельник 20 марта.

Хващенский утверждает, что далеко не все сотрудники Wargaming были осведомлены относительно запрета. Официальное уведомление пришло по корпоративной почте только вечером, уже после публикации фотографий в медийном пространстве.

Несмотря на досадную необходимость топать на рынок труда, чемпион Беларуси , мастер спорта по армрестлингу Александр Хващенский, потевший в Wargaming на должности фитнес-тренера, не унывает и уверен, что легко найдет себе новую работу. А вот дизайнеру интерактивных медиа Хайрулину, работавшему в компании по контракту, будет намного сложней, считает Хващенский.

И действительно, ведь спорт — это жизнь. Какому-то там дизайнеру, работавшему в компании с международным именем, проще хоть сейчас выйти в окно, чем найти аналогичную работу.