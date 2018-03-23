Сотрудники World of Tanks пострадали из-за «Гарольда, скрывающего боль»

Белоруссии сотрудников Wargaming уволили за выложенные в соцсети фотографии из офиса компании. Официальным поводом было названо нарушение корпоративной тайны.

Двое сотрудников Wargaming опубликовали совместные фотографии с венгром Арато Андрашем , известным героем мема «Гарольд, скрывающий боль», сообщает издание dev.by.

Андраш был снят в белорусском офиск компании, создавшей World of Tanks, об этом можно было сделать вывод исходя из значка геолокации.

В настоящее время фотографии были удалены, что не помешало руководству Wargaming уволить сотрудников за нарушение корпоративной тайны.

Одним из уволенных стал фитнес-тренер компании Александр Хващевский, заявивший, что он не подписывал с компанией документов, запрещающих раскрывать корпоративную информацию. По его словам, еще одним уволенным сотрудником стал дизайнер интерактивных медиа.

Герой мема приехал в Белоруссию для участия в продвижении игр компании Wargaming, он никак не прокомментировал инцидент.