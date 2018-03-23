Ещё
Сотрудники World of Tanks пострадали из-за «Гарольда, скрывающего боль»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Сотрудники World of Tanks пострадали из-за «Гарольда, скрывающего боль» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Gmbox
В Белоруссии сотрудников Wargaming уволили за выложенные в соцсети фотографии из офиса компании. Официальным поводом было названо нарушение корпоративной тайны.
Двое сотрудников Wargaming опубликовали совместные фотографии с венгром Арато Андрашем, известным героем мема «Гарольд, скрывающий боль», сообщает издание dev.by.
Андраш был снят в белорусском офиск компании, создавшей World of Tanks, об этом можно было сделать вывод исходя из значка геолокации.
В настоящее время фотографии были удалены, что не помешало руководству Wargaming уволить сотрудников за нарушение корпоративной тайны.
Одним из уволенных стал фитнес-тренер компании Александр Хващевский, заявивший, что он не подписывал с компанией документов, запрещающих раскрывать корпоративную информацию. По его словам, еще одним уволенным сотрудником стал дизайнер интерактивных медиа.
Герой мема приехал в Белоруссию для участия в продвижении игр компании Wargaming, он никак не прокомментировал инцидент.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Декан Третьяков рассказал о праве Слуцкого на харасcмент журналисток Джонсон: У нас нет ссоры с Россией Еще один расследующий дело Скрипаля полицейский попал в больницу
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ432
Набиуллина взялась за пенсии94
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого78
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ510
Все супероружие РФ показали в одном видео158
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение