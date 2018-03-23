Как повлияла Первая Мировая война на социально-политические реалии в Европе?

23 марта в 14:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдёт круглый стол с политологом Алексеем Мухиным на тему:«Как повлияла Первая Мировая война на социально-политические реалии в Европе?», в рамках цикла видеобесед, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны.

В 2018 году исполняется 100 лет окончания Первой Мировой войны, в которой погибло более 10 млнчеловек. С 1914 по 1918 годы длилась война, на которой впервые применили оружие массового поражения. Для России ущерб от участия в войне составил 25 000 000 000 долларов США и почти 2 млн человек погибших. Но и в странах-победительницах (за исключением США ) экономика была в тяжелейшем состоянии.

— Что изменилось, а что осталось прежним в социально-политическом укладе за эти 100 лет?

— Что поменялось в отношении к России у европейских стран?

— Можно ли решать глобальные геополитические проблемы без войн и конфликтов?

К участию в дискуссии приглашены:

-и.о.ректора РГГУ Александр Безбородов;

— старший научный сотрудник РИСИ Денис Мальцев.

Модератор дискуссии — генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин.

Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24 e-mail:n.stukova@pnp.ru