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Бизнес‑тренер Никита Непряхин презентует москвичам книгу о манипуляции 25 марта
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Бизнес‑тренер Никита Непряхин презентует москвичам книгу о манипуляции 25 марта 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Бизнес-тренер Никита Непряхин 25 марта представит читателям свою новую книгу «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию» в Московском доме книги на Арбате, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
«Нами постоянно пытаются манипулировать на работе, учебе, дома и в кругу друзей, а политики, СМИ и продавцы и вовсе считают это своим долгом. Никита Непряхин научит быстро распознавать любого манипулятора и нейтрализовать его приемы. Вас ждет: погружение в мотивы манипуляторов, классификация их уловок, кейсы и примеры. А также детальное раскрытие манипуляций в рекламе, маркетинге, переговорах и продажах, разоблачение политиков и СМИ», — отмечается в материале.
Вход на презентацию свободный. Мероприятие состоится в Московском доме книги на Арбате по адресу: улица Новый Арбат, 8, литературное кафе на втором этаже. Начало в 15:00.
Никита Непряхин — писатель, бизнес-тренер, радиоведущий. Лучший бизнес-тренер России 2013 года по версии премии Trainings. Автор шести книг, среди которых: «Убеждай и побеждай», «Гни свою линию», «Как выступать публично: 50 вопросов и ответов», «100 правил убеждения и аргументации». На счету Непряхина более 1 тысячи проведенных тренингов, семинаров и мастер-классов.
Кроме этого, у автора есть опыт работы в предвыборных кампаниях. Также Непряхин является персональным консультантом по публичным выступлениям топ-менеджеров крупнейших российских и международных компаний, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Deutsche Bank, Ernst&Young, Mars, JTI, «Норильский Никель» и другие.
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