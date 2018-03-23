Бизнес‑тренер Никита Непряхин презентует москвичам книгу о манипуляции 25 марта

Бизнес-тренер Никита Непряхин 25 марта представит читателям свою новую книгу «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию» в Московском доме книги на Арбате, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Нами постоянно пытаются манипулировать на работе, учебе, дома и в кругу друзей, а политики, СМИ и продавцы и вовсе считают это своим долгом. Никита Непряхин научит быстро распознавать любого манипулятора и нейтрализовать его приемы. Вас ждет: погружение в мотивы манипуляторов, классификация их уловок, кейсы и примеры. А также детальное раскрытие манипуляций в рекламе, маркетинге, переговорах и продажах, разоблачение политиков и СМИ», — отмечается в материале.

Вход на презентацию свободный. Мероприятие состоится в Московском доме книги на Арбате по адресу: улица Новый Арбат, 8, литературное кафе на втором этаже. Начало в 15:00.