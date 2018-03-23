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По указу Путина: ректор Самарского университета получил высокую государственную награду
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По указу Путина: ректор Самарского университета получил высокую государственную награду 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
Ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Королева Евгения Шахматова удостоили государственной награды. В президентском зале нижегородской ярмарки он получил Орден Почета.
— Соответствующий приказ подписал президент страны Владимир Путин. Награду Евгению Шахматову вручил полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, — рассказали в Самарском университете.
Ректора наградили за научно-педагогическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее Владимир Путин вручил почетный знак «За наставничество» ректору Самарского медицинского университета Геннадию Котельникову. Он удостоился награды за становление молодых специалистов и активную наставническую деятельность.
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