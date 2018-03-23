Жилые дома Жигулевска преображаются благодаря региональной программе капремонта

Областная программа капитального ремонта меняет облик малых городов региона. В центре Жигулевска стало благоустроенней на целых три дома. По региональной программе там отреставрированы фасады жилых зданий постройки 50-х годов прошлого века.

Мимо дома № 9 по улице Первомайской не так давно отваживался пройти далеко не каждый прохожий. Робкого человека фасад этого дома способен был если не испугать, то вогнать в тоску точно. Несладко приходилось и жильцам.

"На жильцах это так сказывалось, что были отрицательные эмоции, когда мы смотрели на этот облезлый дом. У нас был капитальный ремонт, все было сделано, кроме фасада. Фасад был очень некрасивый", — рассказала старшая по дому Татьяна Буланова

Фасады дома № 9 и двух других соседних на улице Первомайской в Жигулевске преобразились благодаря региональной программе капитального ремонта. На всех трех домах применялась одинаковая технология работ. «Здесь произведены следующие работы: утепление базальтовой минеральной плитой толщиной 50 миллиметров, дальше идет армирующий слой, декоративная штукатурка и покраска. Также произведен частичный ремонт штукатурки цоколя и его покраска», — пояснил представитель подрядной организации Олег Томашевский

Сергей Захаров. Новенькие фасады на одной из центральных улиц города — это еще и показатель собираемости взносов на капитальный ремонт. Жители Жигулевска здесь — в числе лидеров по региону. Вообще, как отмечают в областном Фонде капремонта, в серьезном деле ремонта найти общий язык с жигулевцами было нетрудно. «Фонд активно взаимодействует в первую очередь, с собственниками многоквартирных домов, и только потом — с администрацией и управляющими компаниями. Всегда учитывается вначале мнение собственников, их пожелания. Все стараемся выполнять», — отметил инженер отдела строительного контроля фонда капитального ремонта Самарской области

Всего же в этом году в Жигулевске в рамках региональной программы капитального ремонта планируется привести в порядок 62 многоквартирных дома. А по области будет отремонтировано более 900 домов.