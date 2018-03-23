Ещё
Жилые дома Жигулевска преображаются благодаря региональной программе капремонта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Савченко грозит "пожизненное"
Савченко грозит "пожизненное"

Жилые дома Жигулевска преображаются благодаря региональной программе капремонта 

ТРК Губерния 58 минут назад
Областная программа капитального ремонта меняет облик малых городов региона. В центре Жигулевска стало благоустроенней на целых три дома. По региональной программе там отреставрированы фасады жилых зданий постройки 50-х годов прошлого века.
Мимо дома № 9 по улице Первомайской не так давно отваживался пройти далеко не каждый прохожий. Робкого человека фасад этого дома способен был если не испугать, то вогнать в тоску точно. Несладко приходилось и жильцам.
"На жильцах это так сказывалось, что были отрицательные эмоции, когда мы смотрели на этот облезлый дом. У нас был капитальный ремонт, все было сделано, кроме фасада. Фасад был очень некрасивый", — рассказала старшая по дому Татьяна Буланова.
Фасады дома № 9 и двух других соседних на улице Первомайской в Жигулевске преобразились благодаря региональной программе капитального ремонта. На всех трех домах применялась одинаковая технология работ. «Здесь произведены следующие работы: утепление базальтовой минеральной плитой толщиной 50 миллиметров, дальше идет армирующий слой, декоративная штукатурка и покраска. Также произведен частичный ремонт штукатурки цоколя и его покраска», — пояснил представитель подрядной организации Олег Томашевский.
Новенькие фасады на одной из центральных улиц города — это еще и показатель собираемости взносов на капитальный ремонт. Жители Жигулевска здесь — в числе лидеров по региону. Вообще, как отмечают в областном Фонде капремонта, в серьезном деле ремонта найти общий язык с жигулевцами было нетрудно. «Фонд активно взаимодействует в первую очередь, с собственниками многоквартирных домов, и только потом — с администрацией и управляющими компаниями. Всегда учитывается вначале мнение собственников, их пожелания. Все стараемся выполнять», — отметил инженер отдела строительного контроля фонда капитального ремонта Самарской области Сергей Захаров.
Всего же в этом году в Жигулевске в рамках региональной программы капитального ремонта планируется привести в порядок 62 многоквартирных дома. А по области будет отремонтировано более 900 домов.
ТРК Губерния: последние новости
Уборка снега в Промышленном районе Самары привлекла внимание прокуратуры В Курумоче экстренно посадили самолет Расследование гибели подростка из Тольятти возьмут на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации476
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды56
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением360
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
02:49
Во Франции захватили заложников
Происшествия Ближний Восток
07:42
У «Уральских Пельменей» отобрали прошлое
Шоу-бизнес
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение