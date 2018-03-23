Узнавайте, приезжайте, удивляйтесь!

глава администрации

Нижегородской области Узнавайте, приезжайте, удивляйтесь!Совсем скоро, 3 марта, поклонники подлёдного лова снова соберутся на фестивале «Чкаловская рыбалка». Этого события ждут не только нижегородцы, но и жители соседних областей, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль не случайно давно вышел на международный уровень. Главный приз фестиваля — лодка ПВХ и лодочный мотор Tohatsu от генерального спонсора фестиваля сети магазинов «Рыболов-охотник», а также огромное количество призов и подарков, более чем в 20 номинациях турнира, разнообразная развлекательная, экскурсионная программа для участников всех возрастов делают фестиваль «Чкаловская рыбалка» уникальным в своем роде. В этом году он состоится в девятый раз.

Глава Чкаловского района Валерий Быченков признаётся, что и сам с удовольствием принял бы участие в соревнованиях, но в дни фестиваля он, как настоящий хозяин, прежде всего заботится о сотнях гостей, которые приезжают на чкаловскую землю.

Вообще Валерий Анатольевич рыбачить любит, правда, времени на увлекательное занятие не всегда хватает. На вопрос, какая самая большая рыба попалась, скромничает:

— Всякая живность — ёрш, окунь, сорожка. А вот судак ни разу не попался. Иногда пару рыбёшек за весь день поймаешь, бывают и серьёзные уловы. Мой личный рекорд — не больше 10 килограммов. В разное время по-разному ловится. Есть периоды глухозимья — тогда на улов можно не рассчитывать. А вообще сейчас погодные условия изменились, лёд встаёт лишь в середине декабря. Так что настоящие рыбаки только-только начинают испытывать вкус истинной зимней рыбалки.

— В третьи выходные августа, в День авиации, десятки тысяч людей собираются на авиашоу «Мне сверху видно всё!»,

— рассказывает Валерий Анатольевич.

–Показательные выступления уникальных самолётов малой авиации, выполняющих фигуры высшего пилотажа, действительно впечатляют. Кстати, автор фигур — наш знаменитый земляк Валерий Чкалов

В городе есть и мемориальный дом -музей великого лётчика, но на этом экскурсионный маршрут по Чкаловску не заканчивается. Округ обладает уникальным потенциалом для развития внутреннего туризма, и местные власти всячески его поддерживают.

Ещё одно значительное наше событие — фестиваль «Гипюра сказочный узор». Мастера фабрики «Гипюр» сумели сохранить вековые традиции уникальной вышивки.

— На наш фестиваль приезжают умельцы со всей Нижегородской области, — с гордостью говорит глава округа. — Регион богат мастерами народно-художественных промыслов. Чкаловская земля — не исключение. Люди у нас очень даже рукастые. Не случайно именно здесь в селе Пурех когда-то научились делать колокольчики, слава о которых разносилась далеко за пределы государства Российского. А в селе Новинки мастерить деревянные игрушки (каталки, кузнецы, меленки и др.), с которыми выросло не одно поколение детишек. Местные из ничего могут сделать что-то запоминающееся, необыкновенное. Пожалуй, отличительная черта чкаловцев — умение сохранять свою самобытность и верность традициям.

Ежегодно на чкаловскую землю приезжают тысячи паломников. В уникальный природный ландшафт великолепно вписаны храмы и соборы. В селе Катунки — памятник регионального значения собор Рождества Пресвятой Богородицы. А в селе Пурех — памятник федерального значения Спасо-Преображенский собор, построенный по велению князя Дмитрия Пожарского в честь освобождения Москвы . Говорить о внутреннем туризме, кажется, можно бесконечно.

Но главной своей задачей я считаю, создавать все условия, чтобы наши дети росли успешными и счастливыми. Тогда в будущем они будут приносить славу родной земле, так же как их знаменитые предки. Если бы у меня оказалось лишних 10 млн рублей, я не задумываясь направил бы их на текущие ремонты школ, детских садов, обустройство спортивных площадок. Надо привести в порядок причальную стенку. Это речные ворота города. Очень нужен Чкаловску фонтан, к сожалению, пока нет ни одного. В этом году через народное голосование определим несколько общественных территорий, которые в первую очередь нуждаются в обустройстве. Планируем возвести новую школу. К строительству предполагаем приступить в 2020 году. Уже выбран проект — остановились на варианте павловской школы на 900 мест. Я уверен: в подрастающее поколение надо вкладывать душу — передавать жизненный опыт, учить гордиться земляками и прививать любовь к спорту.