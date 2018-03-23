/Полный текст/ Доклад о работе правительства

Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Ниже следует полный текст Доклада о работе правительства, зачитанного премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва.

Уважаемые депутаты!

Разрешите от имени Госсовета представить вам на рассмотрение доклад о работе правительства за истекшие пять лет и внести предложения относительно работы в нынешнем году. Прошу также членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета высказать по докладу свои соображения.

I. ОБЗОР РАБОТЫ ЗА ИСТЕКШЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ

Пять лет, прошедшие после 1-й сессии ВСНП 12-го созыва, были чрезвычайно незаурядными в процессе развития Китая. Перед лицом крайне сложной международной и внутренней обстановки ЦК партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплачивая и возглавляя многонациональный народ Китая в его неуклонном движении вперед, на основе единого планирования внедрял общую схему, объединяющую в единое целое экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное строительство, согласованно осуществлял четырехаспектную стратегическую концепцию всестороннего построения среднезажиточного общества, всестороннего углубления реформ, всестороннего обеспечения верховенства закона в государственном управлении и всестороннего устрожения внутрипартийного управления. Таким образом, во всех сферах деятельности, связанных с проведением реформ, расширением открытости и социалистической модернизацией, была создана новая обстановка. XIX съезд партии определил историческое место идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, начертал нам грандиозный план и программу действий для достижения решающей победы в полном построении среднезажиточного общества и завоевания великой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Это имеет огромное значение, как на уровне существующей реальности, так и в исторической перспективе. В течение пяти прошедших лет представители всех регионов и ведомств непрерывно углубляли свое политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, всесторонне претворяли в жизнь новую концепцию развития. Именно благодаря этому успешно завершена 12-я пятилетка, и последовательно реализуется программа 13-й пятилетки, в социально-экономическом развитии страны достигнуты результаты, имеющие историческое значение, проведены поистине исторические преобразования.

За пять лет экономическая мощь страны поднялась на новую ступень. ВВП вырос с 54 трлн юаней до 82,7 трлн юаней, среднегодовой прирост составил 7,1%, его доля в мировой экономике выросла с 11,4% до примерно 15%. Вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%. Финансовые доходы увеличились с 11,7 трлн юаней до 17,3 трлн юаней. Среднегодовой прирост потребительских цен составил 1,9% и поддерживался на сравнительно низком уровне. В городах и поселках трудоустроено более 66 млн человек, в нашей огромной стране, где проживает 1,3 млрд человек, обеспечена сравнительно полная занятость населения.

За пять лет серьезные изменения произошли в экономической структуре. Вклад потребления в экономический рост вырос с 54,9% до 58,8%, удельный вес сферы услуг в ВВП вырос с 45,3% до 51,6%, став, таким образом, основной движущей силой, стимулирующей экономический рост. Среднегодовой рост добавленной стоимости в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности составил 11,7%. Зернопроизводящие мощности достигли 600 млн тонн. Коэффициент урбанизации вырос с 52,6% до 58,5%, свыше 80 млн человек мигрирующего сельского населения переведено в состав городского.

За пять лет огромные успехи достигнуты в сфере инновационного развития. В масштабах всего общества среднегодовой прирост инвестиций в НИОКР составил 11%, переместив Китай по этому показателю на второе место в мире. Вклад научно-технического прогресса в экономический рост вырос с 52,2% до 57,5%. Непрерывно проявляли себя результаты инновационной деятельности в таких важнейших областях, как пилотируемое космоплавание, глубоководное морское зондирование, квантовая связь, большие самолеты и т.д. Сеть высокоскоростных железных дорог, электронная коммерция, мобильные платежи, долевая экономика и т.д. заняли лидирующие позиции в тенденциях мирового развития. Широко внедрена во все отрасли и области практика «Интернет плюс». По мере бурного развития массовой инновационной и предпринимательской деятельности число ежедневно регистрируемых новых предприятий в среднем увеличилось с более 5 тыс. до свыше 16 тыс. Динамично растущие новые драйверы развития формируют новую архитектонику экономического роста, радикально меняют способы производства и образ жизни людей, став новым показателем инновационного развития Китая.

За пять лет важные шаги сделаны в проведении политики реформ и открытости. Непрерывно идущими вширь и вглубь реформами охвачены все сферы, продемонстрирован прорыв во многих звеньях. Отмечены прорывные сдвиги при проведении реформ в наиболее важных областях и ключевых звеньях, в основном разработана общая схема реформ в ведущих сферах. Работа по упрощению административных процедур, по делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем надлежащем контроле, по оптимизации предоставления госуслуг и другие реформаторские меры дали импульс глубокой трансформации правительственных функций, позволили значительно нарастить жизненные силы рынка и творческую активность общества. Ощутимые результаты получены в реализации инициативы «Один пояс — один путь». Происходит оптимизация структуры внешней торговли и структуры использования иностранного капитала, по количественным показателям этих двух позиций Китай прочно занимает лидирующее место в мире.

В течение истекшего пятилетия продолжала улучшаться жизнь народа. Решающие сдвиги произошли в интенсивной борьбе с бедностью, численность нуждающегося населения сократилась более чем на 68 млн человек. В том числе из бедных районов в более обеспеченные районы были переселены 8,3 млн человек, коэффициент бедности снизился с 10,2% до 3,1%. Среднегодовой прирост доходов населения составил 7,4%, превысив темпы роста экономики, Китай стал мировым лидером по численности населения со средним уровнем доходов. Объем выездного туризма вырос с 83 млн человеко-раз до более чем 130 млн человеко-раз. Отмечено всестороннее развитие образования. Социальным страхованием по старости охвачены более 900 млн человек, базовым медицинским страхованием — 1,35 млрд человек. Таким образом, сформирована система социального обеспечения, имеющая самый большой в мире охват населения. Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 76,7 лет. Реконструировано ветхое жилье в количестве более 26 млн квартир, перестроено аварийное жилье для более чем 17 млн сельских семей — таким образом, новоселье справили более 100 млн человек.

В течение истекшего пятилетия наблюдалось постепенное улучшение экологии. Были разработаны и реализованы три программы действий по предотвращению и устранению загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы соответственно, достигнуты реальные результаты в этих областях. Удельная энергоемкость и удельная водоемкость ВВП снизились более чем на 20%. Суммарные выбросы основных видов загрязняющих веществ продолжали сокращаться. Вдвое сократилось число дней с погодными условиями, характеризующимися серьезным загрязнением атмосферного воздуха в городах, требующих к себе особого внимания. Площадь лесного покрова увеличилась примерно на 10,87 млн га, площадь опустыненных земель ежегодно сокращалась приблизительно на 2 тыс. кв. км. Одним словом, в зеленом развитии сложилась благоприятная обстановка.

В только что прошедшем 2017 году основные намеченные показатели экономического и социального развития были выполнены в полном объеме, и даже превышен запланированный уровень. В частности, ВВП вырос на 6,9%, доходы населения выросли на 7,3%, темпы роста показателей этих двух позиций оказались несколько выше показателей предыдущего года. Численность трудоустроенного населения в городах и поселках увеличилась на 13,51 млн человек, коэффициент безработицы оказался самым низким за последние годы. Темпы роста промышленного производства начали восстанавливаться, прибыль предприятий увеличилась на 21%. Финансовые доходы выросли на 7,4%, тенденция замедления их роста приостановлена. Импорт и экспорт выросли на 14,2%, объем фактически освоенных иностранных инвестиций достиг 136,3 млрд долларов США, поставив новый исторический рекорд. В экономическом развитии возникла благоприятная ситуация, при которой рост экономики сопровождается улучшением ее качества и структуры и повышением эффективности. Это результат мультипликативного эффекта от ряда принятых за прошедшее пятилетие важнейших установок и результат постоянных и неустанных усилий во всех сферах работы.

Успехи всеохватывающего и созидательного характера, достигнутые за истекшие пять лет, как и глубокие кардинальные преобразования, проведенные в этот период, вновь приковали к себе внимание всего мира, вызвали моральный подъем и огромное чувство гордости у многонационального народа Китая.

За прошедшие пять лет, добросовестно претворяя в жизнь решения и планы ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, мы сосредоточили основные усилия на выполнении следующих задач:

1. Сохранение основного алгоритма работы — поступательное движение вперед при поддержании стабильности с упором на обновление и совершенствование макрорегулирования. При этом функционирование экономики поддерживалось в рациональном диапазоне и имело тренд к улучшению при сохранении стабильности. Уже несколько лет восстановление мировой экономики идет вяло, международный финансовый рынок страдает турбулентностью, все увереннее поднимает голову протекционизм. В китайской экономике по мере ее развития резко обозначаются структурные проблемы и глубинные противоречия, продолжает возрастать прессинг нисходящего тренда в экономике, создавая немало дилемм и непростых альтернатив. В этих условиях мы сохранили твердую стратегическую ориентировку, воздерживаясь от всякого рода резких стимулирующих мер, так называемого «полива большой водой». Адаптируясь к новому нормальному состоянию экономического развития, контролируя и направляя его, мы в соответствии с общим планом выстроили работу по стабилизации экономического роста, стимулированию реформ, регулированию структуры, улучшению благосостояния населения и предотвращению рисков. Мы непрерывно обновляли и совершенствовали макрорегулирование, разрабатывали подходы и методы определения диапазонов регулирования, усиливали его направленность, своевременность и точность. Мы четко и ясно сделали акцент на том, что если функционирование экономики будет находиться в рациональном диапазоне, занятость населения и его доходы будут расти, будет улучшаться экология, то мы сможем сосредоточить внимание на стимулировании реформ, на структурном регулировании и на задействовании дополнительных драйверов развития. Посредством комплекса мер, способствующих актуальному развитию и ориентированных на долгосрочную перспективу, мы активизировали внимание на проведении структурных реформ в сфере предложения, умеренно расширяя совокупный спрос, содействуя динамичной сбалансированности предложения и спроса на более высоком уровне. Благодаря упорным усилиям мы устояли перед прессингом нисходящего тренда экономического развития, избежали «жесткой посадки» китайской экономики, сохранили средневысокие темпы ее роста, стимулировали оптимизацию экономической структуры. Таким образом, мы смогли последовательно укрепить и развить в китайской экономике основной тренд, ведущий к улучшению в долгосрочной перспективе.

Продолжали проводиться активная финансовая политика и взвешенная монетарная политика. В контексте довольно острых противоречий между доходами и расходами госбюджета были приняты обеспечительные меры, нацеленные, образно говоря, на то, чтобы «наполнить водой пруд перед тем, как пустить туда рыбу». Наращивая потенциал развития, Китай, прежде других, провел значительное снижение налогов и денежных сборов. Поэтапно и повсеместно внедрялась практика взимания НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность, просуществовавшему у нас 66 лет. Теперь история этого налога завершилась, и в итоге налоговое бремя предприятий уменьшилось более чем на 2 трлн юаней. Благодаря льготной налоговой политике в отношении малых и микропредприятий, аннулированию различных денежных сборов и другим мерам общее снижение налогового бремени на рыночные субъекты составило более 3 трлн юаней. В контексте интенсификации управления долговыми обязательствами местных правительств была внедрена в практику консолидация имеющихся у них долгов, что позволило уменьшить процентные выплаты на 1,2 трлн юаней. Была урегулирована структура бюджетных расходов, задействованы осевшие бюджетные средства, удовлетворены базовые потребности населения и обеспечены приоритетные расходные статьи. Удельный вес финансового дефицита в ВВП поддерживался в пределах 3%. Монетарная политика продолжала оставаться осмотрительной и нейтральной, наблюдалась тенденция к снижению темпов роста денежного агрегата М2, объем кредитования и совокупный объем финансирования умеренно росли. Посредством применения таких инструментов дифференцированной политики, как целевое снижение норм обязательных резервов, целевое перекредитование и т.п., была усилена поддержка приоритетных сфер и слабых звеньев, в итоге темпы роста кредитования малых и микропредприятий превысили средние темпы роста всех видов кредитования. Благодаря реформам совершенствовался рыночный механизм формирования валютного курса, курс китайского юаня оставался в основном стабильным, снижавшиеся до этого валютные резервы снова начали увеличиваться. Наводя порядок на финансовом рынке и надлежащим образом реагируя на аномальные колебания, такие как дефицит денежной ликвидности и пр., предотвращая и устраняя риски в ключевых сферах, мы удержали нижнюю планку недопущения системных рисков, защитив финансово-экономическую безопасность Китая.

2. Продолжение структурных реформ в сфере предложения как основной линии работы с упором на культивирование и наращивание новых драйверов развития, ускорение оптимизации и модернизации экономической структуры. Благодаря всемерной опоре на реформы мы решали сложные проблемы экономического развития и структурного дисбаланса, энергично развивали новые производства, преобразовывали и модернизировали традиционные производства, добивались повышения качества и эффективности системы предложения.

По-деловому стимулировалась работа в сфере ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, сокращения чрезмерной долговой нагрузки, снижения себестоимости и восполнения слабых мест в экономике. За истекшее пятилетие на основе опыта работы по ликвидации отсталых мощностей в производстве цемента, листового стекла и т.д. мы энергичнее взялись за ликвидацию избыточных производственных мощностей, преимущественно в металлургической и угольной промышленности. Из центрального бюджета были выделены целевые премиальные и дотационные средства в размере 100 млрд юаней на устройство персонала, сокращенного в результате ликвидации избыточных производственных мощностей. В итоге из эксплуатации выведено производство мощностью более 170 млн тонн в металлургической промышленности и 800 млн тонн в угольной промышленности, решена проблема устройства сокращенного персонала численностью более 1,1 млн человек. Применение дифференцированных мер с учетом реалий конкретных городов дало ощутимые результаты в области уменьшения избыточного предложения коммерческого жилья в городах третьей и четвертой линий, сдержана тенденция шквального роста цен на недвижимость в «перегретых» городах. В результате активного и разумного сокращения чрезмерной долговой нагрузки, контроля за масштабом долговых обязательств и наращивания акционерного финансирования коэффициент задолженности промышленных предприятий продолжал снижаться, прирост коэффициента долговой нагрузки на макроэкономическом уровне заметно сократился и в целом проявил тенденцию к стабилизации. Реализовывался комплекс мер по снижению издержек производства, в частности, на 30% сократились правительственные фонды, а сборы с предприятий, устанавливаемые на уровне центрального правительства, уменьшились более чем на 60%; на определенный период были снижены нормы взносов предприятий в фонды пенсионного и медицинского страхований, в фонд страхования по безработице, фонд страхования от производственного травматизма, фонд репродуктивного страхования и в общественный фонд жилищного строительства; интенсивно уменьшились расходы предприятий на энергопотребление, логистику, телекоммуникации и т.д. При этом усилилась динамика восполнения слабых мест в экономике при сосредоточении сил на приоритетных направлениях.

Динамично продолжалась замена старых драйверов развития на новые. Всесторонне развивалась программа «Интернет плюс», на основе инклюзивного и взвешенного подхода осуществлялся контроль, широкое распространение получили технологии больших данных, облачных вычислений и Интернета вещей. Бурно развивались новые производства, произошли серьезные изменения в традиционных отраслях. Наряду с претворением в жизнь программы «Сделано в Китае — 2025» интенсивно реализовывались важнейшие программы по укреплению индустриальной базы, развитию интеллектуального и зеленого производства и другие. Динамично росла передовая обрабатывающая промышленность. Были опубликованы установки и меры, направленные на реформирование и развитие сферы современного сервиса, неожиданно обозначился стремительный рост новых отраслей и новых моделей сервиса, что активизировало интеграцию и модернизацию всех отраслей. Углублялось структурное реформирование предложения в аграрном секторе, появились многочисленные хозяйствующие субъекты нового типа. В растениеводстве удельный вес умеренно масштабного хозяйствования увеличился с 30% до более чем 40%. Были предприняты меры, нацеленные на увеличение доходов средне— и низкооплачиваемых категорий населения. Модернизировалось традиционное потребление, бурно развивались новые виды потребления. Среднегодовой прирост общего объема розничных продаж через Интернет составил более 30%, а среднегодовой прирост общего объема розничных продаж потребительских товаров — 11,3%. Оптимизировалась структура инвестиций, поощрялись частные инвестиции, проявилась роль правительственных инвестиций как рычагов развития, потянув за собой больший объем инвестиций в определенные сферы, способствующие укреплению фундамента экономики, наращиванию потенциала развития и улучшению благосостояния населения. Протяженность эксплуатируемых скоростных железных дорог увеличилась с более чем 9 тыс. км до 25 тыс. км, составив две трети общей протяженности скоростных железных дорог в мире. Протяженность высокоскоростных автотрасс увеличилась с 96 тыс. км до 136 тыс. км. Построены или реконструированы сельские автодороги общей протяженностью 1,27 млн км, введены в строй 46 новых аэропортов гражданской авиации, запущено строительство 122 важнейших гидротехнических сооружений. Завершена новая очередь проекта по реконструкции сельских электросетей, построена крупнейшая в мире мобильная широкополосная сеть. В течение истекшего пятилетия стремительными темпами росли и крепли новые драйверы развития. Экономический рост стал происходить в основном не за счет капиталовложений и экспорта, а за счет комплексных факторов — потребления, инвестиций и экспорта. Не преимущественно за счет вторичного сектора экономики, а за счет совместной деятельности первичного, вторичного и третичного секторов экономики. Это и есть те крупные структурные трансформации, которые планировались нами в течение многих лет, но ранее осуществлены не были.

Для проведения структурных реформ в сфере предложения необходимо снимать препятствия, мешающие рыночному размещению факторов производства, снижать институциональные транзакционные издержки. Наше внимание было заострено на существовавших длительное время проблемах, связанных с уклоном в сторону административных формальностей и лицензирования в ущерб последующему контролю и управлению, а также со слабым вниманием к предоставлению государственных услуг. Мы последовательно продолжали реформы по упрощению администрирования и делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем осуществлении необходимого контроля, а также по оптимизации предоставления госуслуг. Ускорилось трансформирование правительственных функций, уменьшилось микроуправление и прямое вмешательство, и одновременно усилились макрорегулирование и макроконтроль, интенсифицировался рыночный контроль, улучшились общественные услуги. За истекшие пять лет количество позиций, требующих утверждения ведомствами Госсовета, сократилось на 44%, окончательно отменено непредусмотренное законом лицензирование. В отношении предприятий количество инвестиционных проектов, подлежащих утверждению со стороны правительственных органов центрального уровня, уменьшилось на 90%. Количество посреднических услуг в сфере административного утверждения и лицензирования сократилось на 74%, значительно уменьшилось количество требуемых лицензий и сертификатов для подтверждения профессиональной квалификации. Количество наименований товаров и услуг, цены на которые устанавливаются центральным правительством, сократилось на 80%, а количество наименований товаров и услуг, цены на которые устанавливаются местными правительствами, — более чем на 50%. Благодаря всестороннему реформированию порядка торгово-промышленной регистрации, регистрации уставного капитала и других формальностей в сфере коммерческой деятельности, время регистрации предприятий сократилось более чем на треть. Обновилась и укрепилась система текущего и последующего контроля. Внедрялась практика выборочной проверки, обеспечивающая произвольность выборки проверяемых объектов и контролеров, а также своевременность оглашения результатов проверки, что позволило повысить эффективность и справедливость контроля и управления. Распространялась практика «Интернет плюс государственные услуги», были введены в действие меры, направленные на предоставление универсальных услуг «через одно окно» и т.д. Последовательно улучшалась среда ведения бизнеса, заметно усилилась жизнеспособность рынка, значительно облегчились административные формальности для населения.

3. Сохранение роли инноваций как драйверов развития с упором на активизацию творческой энергии общества и значительный рост инновационного потенциала и эффективности в целом. Реализация стратегии развития, движимого инновациями, и оптимизация экосистемы инновационной деятельности позволили сформировать инновационную ситуацию, характеризующуюся согласованным взаимодействием многочисленных субъектов рынка и всесторонним развитием инновационной деятельности. Расширились автономные права вузов и НИИ в сфере научно-исследовательской деятельности, улучшилась система управления научно-исследовательскими проектами и их финансированием, углублялась реформа в сфере управления правами на результаты научно-технической деятельности, а также доходами от роялти. Активное проведение экспериментальной реформы, ориентированной на всестороннее внедрение инноваций, оказание поддержки созданию центров научно-технических инноваций в Пекине и Шанхае и создание 14 новых государственных образцово-показательных зон самостоятельных инноваций активизировали формирование целого ряда зон регионального уровня с высоким инновационным потенциалом. Интенсифицировалось создание системы технологических инноваций, субъектами которой стали предприятия, появился ряд конкурентоспособных на международном уровне предприятий инновационного типа и нового типа организации НИОКР. Всесторонне развивалась массовая предпринимательская и инновационная деятельность, претворялась в жизнь инклюзивная политика поддержки, совершенствовалась система бизнес-инкубаторов. Количество разнообразных субъектов рынка превысило 98 млн единиц, за пять лет увеличившись более чем на 70%. Количество выданных в Китае действительных патентов на изобретения выросло втрое, общий объем торговли технологиями увеличился вдвое. В сфере научно-технических инноваций произошел переход от положения «догоняющего» по основным направлениям к «параллельному бегу» и даже лидирующему положению по многим позициям. Китай приобрел мировую популярность как площадка для инновационной и предпринимательской деятельности.

4. Всестороннее углубление реформ с упором на устранение структурно-институциональных дефектов и непрерывное укрепление движущих сил развития. Основательно продвигалась реформа в сфере государственного капитала и реформа госпредприятий, первая из них в основном завершена в соответствии с Законом о компаниях. Позитивные сдвиги произошли в сфере слияния и реструктуризации предприятий, сокращения управленческих инстанций, повышения качества и эффективности хозяйственной деятельности. В результате заметно повысилась эффективность госпредприятий, их прибыль за предыдущий год увеличилась на 23,5%. Углублялись реформы в области энергоресурсов, железнодорожного транспорта, солевой промышленности и в других областях. Продолжалась либерализация доступа на рынок для субъектов негосударственной собственности. Создана единая система регистрации недвижимости. Совершенствовалась система охраны имущественного права. Существенные сдвиги произошли в финансово-налоговой реформе, повсеместно внедрена практика обеспечения открытости госбюджетов и отчетов об их исполнении. Шла работа по формированию структуры распределения доходов между центральным и местными бюджетами, главное место в которой занял долевой налог. Запущена реформа в сфере разграничения финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и местами. Значительно возросли объемы обычных трансфертов из центрального бюджета в местные, на две трети сократились целевые трансферты. В основном отпущены процентные ставки, введена система депозитного страхования. Средние и крупные коммерческие банки поощрялись к созданию отделов инклюзивного финансирования. Всесторонне проходила реформа директивных финансовых организаций, а также финансовых структур развития, усилен координационный механизм финансового контроля. В контексте уверенного продвижения комплексной реформы образования совершенствовался механизм стимулирования равномерного развития обязательного образования в городе и на селе, проведена реформа системы вступительных экзаменов и приема учащихся в учебные заведения. Создана единая система базового страхования по старости и единая система базового медицинского страхования для сельского и неработающего городского населения, объединена система страхования по старости для госслужащих и бюджетников, а также для рабочих и служащих предприятий. Опубликован проект наполнения фонда социального обеспечения за счет перевода части государственного капитала. Проводилась взаимоувязанная реформа медобслуживания, медицинского страхования и фармацевтики. В рамках повсеместного проведения комплексной реформы государственных медицинских учреждений была отменена длительное время существовавшая политика наценок на лекарства, произошли прорывные сдвиги в реформе системы сертификации лекарственных средств и медицинского оборудования. Продвигалась реформа по разграничению «трех прав»: права собственности на сельскохозяйственные земельные участки, права земельного подряда и права на хозяйственную деятельность на земельных участках. В результате доля сельхозземель с четко разграниченными правами превысила 80%. Проводилась реформа системы закупок и резервирования важных видов сельхозпродукции. Совершенствовалась система развития зон с основополагающими функциями, создана система аттестации и оценки результативности деятельности по развитию экологической цивилизации и привлечения к ответственности за недовыполнение намеченных показателей. Введен в действие институт кураторов экологического состояния рек и озер, развернуты пилотные проекты реформы по введению системы вертикального управления природоохранными органами ниже провинциального уровня. Развитие реформ во всех сферах способствовало устойчивому и здоровому социально-экономическому развитию.

5. Последовательное проведение основной государственной политики открытости внешнему миру с упором на развитие выгодного для всех сторон сотрудничества и заметное повышение уровня экономики открытого типа. Мы выступили с призывом к совместной реализации инициативы «Один пояс — один путь», приложив для ее развития активные усилия. По нашей инициативе создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, учрежден Фонд Шелкового пути, запущен ряд важнейших проектов в области соединения инфраструктур и торгово-экономического сотрудничества. В Шанхае и других провинциях и городах создано 11 пилотных зон свободной торговли. Опыт, полученный во время проведения пилотных реформ, распространен в масштабах всей страны. Реформировался механизм разграничения обязательств по возврату налогов при экспорте продукции, сверхбюджетные расходы при возврате этих налогов полностью покрыты из центрального бюджета. Создано 13 комплексных экспериментальных зон развития трансграничной электронной коммерции. В масштабах всей страны внедрена система «единого окна», предназначенная для проведения внешнеторговых операций. Временной период таможенного оформления товаров в среднем сократился более чем вдвое. Произошла стабилизация импортно-экспортной сферы с тенденцией к улучшению показателей. В сфере управления зарубежными инвестициями система визирования уступила место режиму «негативного списка», количество ограничительных мер сократилось втрое. Оптимизировалась структура зарубежных инвестиций, доля высокотехнологических производств увеличилась вдвое. Усилилась работа по привлечению умов из-за границы, в результате численность иностранных специалистов, работающих в Китае, увеличилась на 40%. В здоровом направлении идет инвестирование за рубежом. По мере развития международного сотрудничества в сфере производственных мощностей на мировой рынок вышли наши скоростные железные дороги, объекты ядерной энергетики и другие виды оборудования. Заключены или обновлены восемь соглашений о свободной торговле. Последовательно запущены механизмы интеграции торгов между фондовыми биржами Шанхая и Сянгана, между фондовыми биржами Шэньчжэня и Сянгана и механизм взаимного доступа к облигационным рынкам между внутренними районами страны и Сянганом. Китайский юань включен Международным валютным фондом в корзину специальных прав заимствования, что является знаковым шагом на пути интернационализации жэньминьби. Расширение внешних связей Китая не только эффективно стимулировало развитие самого Китая, но и предоставило хорошие возможности для всех стран мира.

6. Последовательная реализация стратегии согласованного развития всех регионов и стратегии урбанизации нового типа с упором на стимулирование сбалансированного развития и ускоренное формирование новых полюсов развития и поясов экономического роста. В контексте активизации согласованного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, а также и развития экономического пояса вдоль реки Янцзы разработаны и введены в действие соответствующие программы, запущен целый ряд важнейших проектов. Обнародован ряд реформаторских и инновационных мер, направленных на освоение западного региона, возрождение Северо-Востока Китая, подъем центрального региона и опережающее развитие Востока страны. Возросла поддержка бывших революционных опорных баз, национальных, окраинных и бедных районов, активизировалась работа по поддержке развития Тибета, Синьцзяна и Цинхая. Планомерно шла работа по охране и освоению морских ресурсов. Введена в действие программа развития важнейших городских агломераций, согласованно шло развитие крупных, средних, малых городов и поселков городского типа. В подавляющем большинстве городов смягчены ограничения при оформлении прописки, повсеместно введен институт вида на жительство, основными видами общественных услуг охвачено все постоянно проживающее в городах и поселках население. Заметно повысилась согласованность развития города, села и регионов.

7. Последовательное претворение в жизнь концепции развития, ставящей в центр внимания народ, с упором на обеспечение и улучшение жизни населения, на усиление чувства обретения у широких кругов народа. Несмотря на финансовые затруднения, продолжали расти вложения, направленные на повышение благосостояния граждан. Всесторонне развивалась работа по оказанию адресной помощи нуждающимся, предпринимались целевые меры по ликвидации бедности. В этой сфере был усовершенствован рабочий механизм, предполагающий единое планирование, разрабатываемое центром, общую ответственность на провинциальном уровне и ответственность за конкретную реализацию на городском и уездном уровнях. Объем целевых средств, выделенных из центрального бюджета на борьбу с бедностью, за пять лет превысил 280 млрд юаней. Осуществление активной политики в области трудоустройства позволило в значительной степени обеспечить занятость приоритетных категорий населения. В контексте неизменного обеспечения преимущественного развития образования финансовые расходы на образование несколько лет подряд превышали 4% от ВВП. Были улучшены условия обучения в тех сельских школах, где обязательное образование было недостаточно обеспеченным. Повышена зарплата сельским учителям, более 36 млн сельских школьников охвачены программой улучшения питания. Мы приступили к созданию первоклассных вузов мирового уровня и развитию передовых академических дисциплин. Численность абитуриентов из сельских и бедных районов, принятых в ведущие вузы страны по специальным квотам, возросла с 10 тыс. до 100 тыс. человек. Во всех учебных заведениях была увеличена финансовая поддержка учащихся из малообеспеченных семей, которой воспользовались 430 млн человеко-раз. Среди населения трудоспособного возраста средняя продолжительность получения образования увеличилась до 10,5 лет. Среднедушевая норма финансовых дотаций для сельского и неработающего городского населения, охваченного системой базового медицинского страхования, повышена с 240 юаней до 450 юаней. В основном создана система страхования на случай серьезных заболеваний, более 17 млн человеко-раз воспользовались этой страховкой. Введена система, позволяющая производить непосредственные расчеты при госпитализации по месту оказания медицинских услуг. Динамичное развитие получила работа по созданию ступенчатой системы диагностирования и лечения и по созданию региональных объединений медицинских учреждений. Неоднократно в разумных размерах повышались нормы базовых пенсий по старости, повышены нормы прожиточного минимума и нормы пособий и дотаций для льготных категорий граждан, усовершенствована система социальной помощи. В результате обеспечены основные жизненные потребности примерно 60 млн человек из числа граждан, охваченных системой обеспечения прожиточного минимума, и особо нуждающихся категорий населения. Благодаря введению системы «двух пособий» более 21 млн инвалидов, относящихся к категории малоимущих или имеющих тяжелую степень инвалидности, получили реальную помощь. Всестороннюю реализацию получила политика «двух детей». Улучшалось предоставление низовых социально-культурных услуг, форсированно развивалась работа в сфере культуры, в результате среднегодовой прирост добавленной стоимости культурной индустрии превысил 13%. Широкомасштабное развитие получили всенародные спортивно-оздоровительные мероприятия, китайские спортсмены добились выдающихся успехов на международных соревнованиях.

8. Последовательная поддержка гармоничного развития человека и природы с упором на борьбу с загрязнением окружающей среды и достижение очевидных успехов в построении экологической цивилизации. Представление о том, что «зеленые горы и чистые воды — бесценное сокровище», придавало работе по усилению защиты окружающей среды невиданную ранее решимость и интенсивность. Были приложены значительные усилия в борьбе с атмосферным загрязнением; в районах, требующих к себе особого внимания, средняя концентрация взвешенных частиц (PM2.5) снизилась более чем на 30%. Неуклонно проводилось упорядочение традиционного потребления необработанного угля, в ведущих отраслях стимулировалась экономия энергоресурсов и уменьшение вредных выбросов. На 71% угольных энергоблоков осуществлена минимизация вредных выбросов в атмосферу. Вследствие оптимизации энергетической структуры доля потребления каменного угля уменьшилась на 8,1 процентного пункта, а доля потребления экологически чистой энергии увеличилась на 6,3 процентного пункта. Повысилось качество используемого горючего, выведено из эксплуатации более 20 млн единиц автомашин с желтыми наклейками и старых автомобилей. Усилены меры по профилактике и устранению загрязнения водной среды в наиболее важных водных бассейнах и морских акваториях, обеспечен нулевой рост объемов применения химических удобрений и ядохимикатов. Продолжалось развитие важнейших проектов по защите и восстановлению экологии, расширены масштабы восстановления лесного покрова, воссоздания степных и водно-болотных пространств на распаханных ранее земельных участках, ужесточена комплексная борьба с опустыниванием, в том числе каменистым опустыниванием, эрозией почвы. Центральными рабочими группами была развернута проверка в области защиты экологии, со всей строгостью выявлялись правонарушения и применялись меры наказания, была усилена работа по привлечению к ответственности виновных лиц. Приложив активные усилия для подписания и вступления в силу «Парижского соглашения», Китай выявил свою важную роль в реагировании на глобальные климатические изменения.

9. Последовательное всестороннее выполнение правительственных полномочий на основе закона с упором на совершенствование социального управления и инновации в этой сфере, на сохранение гармонии и стабильности в обществе. В Постоянный комитет ВСНП было представлено 95 законопроектов, подлежащих разработке или доработке, 195 административно-правовых актов, подлежащих рассмотрению или доработке, был пересмотрен и аннулирован целый ряд ведомственных нормативных актов и регламентов. Правительственными органами провинциального, городского и уездного уровней составлены и опубликованы перечни властных полномочий и обязанностей. Госсоветом были развернуты как общие, так и целевые проверки. Активная работа и очевидные успехи были отмечены награждениями и политическим поощрением, а за бездействие в работе виновные были привлечены к строгой ответственности. Была обновлена система управления на уровне городских и сельских низовых структур. Улучшалась система работы по рассмотрению устных и письменных обращений. Расширилась сфера оказания юридической помощи. Стимулировалось реформирование и развитие в области производственной безопасности, что позволило уменьшить как общее число аварий и несчастных случаев, так и число крупных и особо крупных производственных аварий. В контексте реформирования и совершенствования системы контроля и управления качеством пищевых продуктов и медикаментов был усилен полный цикл контроля за рисками. Интенсифицирована работа по предупреждению землетрясений, серьезных наводнений и других стихийных бедствий, а также по минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим, усовершенствован механизм экстренного реагирования, построенный на основе ответственности каждой инстанции и взаимодействия всех сторон, что позволило максимально уменьшить ущерб, нанесенный различными стихийными бедствиями. Укрепление получила государственная безопасность. Улучшена система предупреждения нарушений и наведения общественного порядка, на основе закона развернута борьба с разного рода противоправной и криминальной деятельностью, что позволило надежно укрепить общественную безопасность.

Претворяя в жизнь программу ЦК КПК по всестороннему устрожению внутрипартийного управления, улучшался партийный стиль, активно шла работа по созданию неподкупного аппарата, велась энергичная борьба с коррупцией. Углубленно развертывались практические мероприятия по воспитанию в духе партийной линии масс. Активно проводились специальные воспитательные мероприятия на основе «трех требований строгости и трех требований честности» (имеются в виду строгость в работе над собой, строгое отношение к своим служебным полномочиям и строгая самодисциплина; честность в планировании дел, честность в деловых начинаниях и честность в поведении). Огромное внимание было уделено проведению учебно-воспитательных мероприятий, посвященных изучению Устава КПК, партийных норм и важнейших выступлений генерального секретаря Си Цзиньпина с целью воспитания себя достойным коммунистом. Со всей серьезностью претворялись в жизнь восемь установок Политбюро ЦК КПК относительно улучшения стиля работы и поддержания тесной связи с массами. Неустанно искоренялись четыре вредных поветрия — формализм, бюрократизм, гедонизм и роскошество, строго требовалось соблюдение «трех правил» Госсовета. Введены жесткие ограничения на строительство правительственных служебных зданий и гостиниц и на общую численность работников бюджетной сферы, в результате значительно сокращены служебные расходы «по трем статьям». Усилен административный надзор и аудиторско-ревизионный контроль. Вследствие решительного выявления и корректировки противоправного поведения и любых нарушающих регламент действий и строгого наказания коррупционеров уже сформировался и неуклонно укрепляется необратимый перевес в борьбе с коррупцией.

Уважаемые депутаты!

За прошедшие пять лет творчески развивалась работа по делам национальностей и хуацяо, работа в сфере религии и т.д. Была оказана поддержка ускоренному развитию национальных районов, стремительно продвигалось дело национальной сплоченности и прогресса. Были приложены активные усилия к тому, чтобы адаптировать религию к социалистическому обществу. Проживающие за границей и возвратившиеся на Родину соотечественники и их родственники внесли свой уникальный вклад в дело модернизации страны.

За прошедшие пять лет под руководством ЦК партии и Центрального Военного Совета была сформирована новая архитектоника укрепления и подъема вооруженных сил. Был разработан военно-стратегический курс, ориентированный на новые условия, прошло Всеармейское совещание по политической работе в поселке Гутянь. Интенсивно велось армейское политическое строительство, шла работа по укреплению армии за счет реформ, по развитию военного дела с опорой на науку и передовые технологии и по управлению армией на основе закона. В народной армии была заново сформирована политическая экология, проведена перестройка организационных форм, силовой системы, обновился стиль работы и имидж нашей армии. Эффективно выполнялись такие важные задачи, как защита национальных прав и интересов Китая в Мировом океане, борьба с терроризмом и поддержание общественной стабильности, спасательные работы во время стихийных бедствий, международные миротворческие акции, эскортные миссии в Аденском заливе, оказание гуманитарной помощи и т.д. По согласованию с различными ведомствами в основном завершено сокращение военного контингента на 300 тыс. человек. Заметно вырос уровень модернизации вооружений, всесторонне развивалась военно-гражданская интеграция. Обеспечивается тесная связь армии, органов власти и народа. Облик народной армии полностью обновился, и она твердой поступью шагает вперед по пути создания мощных вооруженных сил с китайской спецификой.

За прошедшие пять лет достигнут новый прогресс в работе, связанной с Сянганом, Аомэнем и Тайванем. Непрерывно обогащалось и развивалось на практике осуществление курса «Одна страна — две системы», продолжал укрепляться авторитет Конституции КНР и основных законов КНР об ОАР Сянган и ОАР Аомэнь. Углубленно развивались обмены и сотрудничество внутренних районов страны с Сянганом и Аомэнем. Было открыто движение по мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь. В Сянгане и Аомэне сохраняются процветание и стабильность. На основе принципа единого Китая и «Договоренностей 1992 года» активизировались обмены и сотрудничество между берегами Тайваньского пролива в области экономики и культуры, состоялась историческая встреча лидеров двух берегов пролива. Мы решительно выступаем против любых сепаратистских сил, ориентированных на «независимость Тайваня», и будем их упорно сдерживать, энергично защищая мир и стабильность в Тайваньском проливе.

В прошедшие пять лет всесторонне развивалась дипломатия великой державы с китайской спецификой. В Китае были успешно проведены такие важнейшие мероприятия, как первый Форум по международному сотрудничеству на высшем уровне в рамках инициативы «Один пояс — один путь», неофициальная встреча лидеров АТЭС, саммит «Большой двадцатки» в Ханчжоу, встреча лидеров БРИКС в Сямэне. Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители государства посетили с визитами многие страны, приняли участие в таких важных мероприятиях, как серия саммитов ООН, Конференция ООН по вопросам изменения климата, Всемирный экономический форум, серия встреч лидеров стран по сотрудничеству в Восточной Азии и другие. Получила всестороннюю реализацию концепция многовекторной дипломатии. Выдвинув инициативу создания сообщества единой судьбы человечества, Китай старается на основе накопленной веками мудрости внести еще больший вклад в преобразование системы глобального управления. Значительными успехами отмечены экономическая дипломатия и гуманитарные контакты. Последовательно защищались государственный суверенитет и национальные интересы Китая в Мировом океане. Китай как ответственная держава играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, внося новый значимый вклад в дело мира и развития во всем мире.

Уважаемые депутаты!

Оглядываясь на события прошедшего пятилетия, мы видим, как наслаивались и переплетались между собой многочисленные противоречия, как непрерывно появлялись разнообразные риски и вызовы. Со многими ситуациями, возникшими как внутри страны, так и на международной арене, мы никогда не сталкивались за всю историю проведения политики реформ и открытости. Успехи в реформировании и развитии Китая дались нам нелегко. Это результат твердого руководства ЦК партии во главе с его руководящим ядром товарищем Си Цзиньпином. Это результат наличия ориентира, построенного на научной основе, ориентира, которым являются идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Это результат сплоченной работы партии, армии, всего многонационального китайского народа. Разрешите мне от имени Госсовета выразить сердечную благодарность всему многонациональному китайскому народу, всем демократическим партиям, народным организациям, общественным деятелям! Разрешите искренне поблагодарить соотечественников из Сянганского и Аомэньского особых административных районов, тайваньских соотечественников и соотечественников, проживающих за границей! Выражаю искреннюю благодарность всем правительствам, международным организациям и всем зарубежным друзьям, которые оказывали и оказывают внимание и поддержку делу модернизации Китая! /следует/

В мирной жизни нельзя забывать об опасностях, а в период процветания — о трудностях. Мы ясно осознаем, что Китай по-прежнему находится и еще длительное время будет находиться на начальном этапе построения социализма. Мы осознаем, что Китай по-прежнему является самой большой в мире развивающейся страной, и нами все еще не решены некоторые острые вопросы, обусловленные неравномерностью и неполнотой развития. Пока нам еще не хватает внутренних стимулов экономического роста, недостаточно велик инновационный потенциал, недостаточно высоки качество и эффективность развития, наблюдаются трудности в хозяйственной деятельности ряда предприятий, особенно средних и малых. Замедлился рост негосударственных инвестиций. В ряде районов ощущается сравнительно большой прессинг со стороны нисходящего тренда в экономике. В финансовой и других сферах мы не можем пренебрегать потенциальными рисками. Остается чрезвычайно сложной задача интенсивной ликвидации бедности, база сельского хозяйства и села по-прежнему слаба, наблюдается довольно большой разрыв в развитии города и села, в развитии различных регионов, в распределении доходов населения. Все еще случаются крупные и особо крупные производственные аварии, вызванные недостаточным обеспечением безопасности производства. В отношении качества воздуха, общественной санитарии, пищевой и медикаментозной безопасности, обеспечения жильем, в области образования, медобслуживания, занятости и обеспечения старости все еще имеется немало проблем, вызывающих недовольство населения. Функции правительственных органов требуют дальнейшего трансформирования. В работе правительства существуют недочеты, некоторые реформаторские меры и политические установки реализуются неэффективно. У части кадровых работников недостает осознанности в деле служения народу, существует низкий уровень правового сознания, неадекватный стиль работы, недостаточное чувство ответственности, в разной степени проявляют себя формализм и бюрократизм. Произвольные поборы и сложности в получении государственных услуг вызывают немало нареканий у граждан и предприятий. В некоторых областях по-прежнему наблюдается множество проблем, связанных с нездоровым стилем работы и коррупцией. Руководствуясь чувством глубокой ответственности перед страной и народом, преисполнившись смелости и непреклонной решимости противостоять любым трудностям, мы будем с полной отдачей выполнять свою работу, чтобы народное правительство не обмануло доверия народа!

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД Нынешний год — первый год всестороннего претворения в жизнь духа XIX съезда КПК, это год, когда мы отмечаем 40-летие политики реформ и открытости. Это решающий год, когда мы продолжаем сосредоточивать силы на выполнении задач по полному победоносному построению среднезажиточного общества и реализации 13-й пятилетней программы социально-экономического развития. Для эффективной работы правительства необходимо твердое руководство ЦК партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин. Руководствуясь марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства, научной концепцией развития, идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, мы будем целиком и полностью следовать духу XIX съезда КПК и 2-го и 3-го пленумов ЦК КПК 19-го созыва, претворять в жизнь основную теорию партии, ее основную линию и основную стратегию. Будем отстаивать и усиливать всестороннее партийное руководство, неуклонно придерживаться основного алгоритма работы — поступательного движения вперед при поддержании стабильности, следовать новой концепции развития. Необходимо в тесной увязке с изменением основного противоречия китайского общества, в соответствии с требованиями высококачественного развития и на основе единого планирования реализовывать общую схему, объединяющую в единое целое экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное строительство, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Рассматривая структурные реформы в сфере предложения как основную линию, следует на основе единого планирования продвигать все направления работы — стабилизацию экономического роста, стимулирование реформ, урегулирование структур, улучшение благосостояния населения и предотвращение рисков. Следует всемерно развивать реформы и расширять открытость, обновлять и совершенствовать макрорегулирование и макроконтроль, стимулировать преобразования, нацеленные на повышение качества, рост эффективности и трансформацию движущих сил экономики. Особенно важно добиться серьезного прогресса в выполнении сложнейших задач по предотвращению и устранению серьезных рисков, адресной ликвидации бедности, профилактике и устранению загрязнений среды. Необходимо ориентировать и стабилизовать рыночные ожидания, укреплять и улучшать благосостояние населения, стимулируя устойчивое и здоровое социально-экономическое развитие нашей страны.

Комплексный анализ международной и внутренней обстановки показывает, что на пути развития Китая шансы сосуществуют параллельно с вызовами. Можно надеяться на дальнейшее восстановление мировой экономики, но, тем не менее, налицо многочисленные факторы нестабильности и неопределенности. Коррективы в политике основных экономик мира и образующийся в результате внешний эффект порождают переменные величины, набирает силу протекционизм, растут геополитические риски. В настоящее время китайская экономика находится на ключевом этапе преодоления трудностей в трансформации модели развития, оптимизации экономической структуры и замещении прежних драйверов развития. Перед нами множество тяжелых подъемов и серьезных препятствий, требующих реагировать на предсказуемые и труднопредсказуемые риски и вызовы. Практика показывает, что успехи в развитии Китая всегда были и остаются результатом настойчивого преодоления трудностей. В настоящий момент наша материально-техническая база стала еще более мощной, мы имеем полноценную производственную систему, огромный по масштабам рынок, богатые людские ресурсы. В стране развивается активная предпринимательская и инновационная деятельность, проявляются комплексные преимущества, так что мы имеем все возможности и условия для более качественного, более эффективного, более справедливого и более устойчивого развития.

Основные предполагаемые показатели развития на текущий год следующие: рост ВВП определяется примерно на уровне 6,5%. Рост потребительских цен около 3%. Количество новых рабочих мест в городах и поселках составит более 11 млн, в городах и поселках уровень безработицы, вычисленный на основе выборочных обследований, удержится в пределах 5,5%, а уровень зарегистрированной безработицы — в пределах 4,5%. Рост доходов населения в основном будет происходить соразмерно с ростом экономики. Объем импорта и экспорта стабилизируется и будет расти, международный платежный баланс в основном сохранит сбалансированность. Удельная энергоемкость ВВП снизится более чем на 3%, продолжится сокращение суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ. Существенный прогресс произойдет в структурных реформах в сфере предложения, коэффициент долговой нагрузки на макроэкономическом уровне в основном останется стабильным, последовательно и эффективно будут предупреждаться и контролироваться разнообразные риски.

Вышеперечисленные основные предполагаемые показатели определены в соответствии с требованием завоевания решающей победы в полном построении среднезажиточного общества и соответствуют реалиям китайской экономики, совершившей переход от высоких темпов роста к высококачественному развитию. В контексте основной экономической ситуации и потенциала трудоустройства темпы роста на уровне примерно 6,5% позволят обеспечить относительно полную занятость. В этом году впервые в качестве предполагаемого показателя заявлен уровень городской и поселковой безработицы, вычисленный на основе выборочных обследований. Данный показатель включает в себя уровень безработицы трудовых мигрантов — выходцев из деревни и других категорий населения, постоянно проживающего в городах и поселках. Этот показатель полнее выявляет ситуацию в сфере занятости и еще лучше отражает требование общедоступного развития.

В этом году необходимо продолжить обновление и совершенствование в сфере макрорегулирования и макроконтроля, разумно определять их пределы, сохранять преемственность и стабильность макроэкономических мер, улучшать скоординированность и согласованность финансовой, монетарной, производственной и региональной политики.

Продолжать активную финансовую политику, сосредоточившись на повышении эффективности развития. В нынешнем году удельный вес дефицита в ВВП планируется в размере 2,6%, что на 0,4 процентного пункта ниже прошлогоднего бюджетного показателя. Объем бюджетного дефицита составит 2,38 трлн юаней, в том числе дефицит центрального бюджета — 1,55 трлн юаней, дефицит местных бюджетов — 830 млрд юаней. Снижение удельного веса дефицита в ВВП главным образом объясняется стабильным и восходящим трендом развития китайской экономики и наличием базы для увеличения финансовых доходов. Одновременно это оставляет больше пространства для принятия политических мер в области макрорегулирования и макроконтроля. В этом году сумма госбюджетных расходов в масштабах всей страны достигнет 21 трлн юаней, продолжает увеличиваться объем расходов. Обычные трансфертные платежи из центрального бюджета в местные увеличатся на 10,9%, они будут направлены на наращивание финансового потенциала местных правительств, особенно правительств центрального и западного регионов. Следует оптимизировать структуру госбюджетных расходов, укреплять их общественный и общедоступный характер. Необходимо увеличивать финансовую поддержку решения «трех сложнейших задач», уделяя особое внимание инновационному развитию, развитию сельского хозяйства, села и крестьянства, улучшению благосостояния населения и другим областям. В настоящее время в финансовой сфере наблюдается тенденция к улучшению ситуации, тем не менее правительства всех уровней должны по-прежнему считать каждую копейку. Придерживаясь скромности и категорически отказываясь от роскоши, строго ограничивать обычные расходы, ценные средства в большей мере направлять на наращивание потенциала развития и решение самых актуальных вопросов, касающихся благосостояния граждан.

Сохраняя нейтральность взвешенной монетарной политики, следует обеспечить ее умеренную эластичность. Необходимо эффективно управлять главным «шлюзом» денежного предложения, обеспечивать рациональный рост денежного агрегата М2, кредитования и совокупного объема финансирования, поддерживать соразмерную и стабильную ликвидность, повышать удельный вес прямого финансирования, особенно акционерного финансирования. Следует совершенствовать трансмиссионный механизм монетарной политики, действеннее использовать такие инструменты, как дифференциация норм обязательных резервов и дифференциация кредитования, ориентировать капитал к более активному инвестированию в малые и микропредприятия, сельское хозяйство, село и крестьянство, в бедные районы, эффективнее обслуживать реальный сектор экономики.

Для эффективной работы в текущем году необходимо со всей серьезностью претворять в жизнь экономические идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, неуклонно придерживаться основного алгоритма работы — поступательного движения вперед при сохранении стабильности, рассматривать «стабильность» и «поступательное движение вперед» как единое целое и уделить серьезнейшее внимание следующим направлениям: во-первых, всемерно стимулировать высококачественное развитие экономики. Развитие является основой и ключом к решению всех проблем в Китае. Необходимо приложить особые усилия к решению проблемы неравномерности и неполноты развития и в увязке с созданием модернизированной экономической системы продолжать отдавать приоритет качеству и эффективности, способствовать оптимизации и модернизации экономической структуры. Необходимо, следуя экономическим законам, принимать во внимание как ближние, так и дальние перспективы и, обеспечивая функционирование экономики в рациональных пределах, добиваться, чтобы стабильный рост экономики и повышение ее качества и эффективности взаимно стимулировали друг друга. Во-вторых, наращивать динамику проведения реформ и расширения открытости. Проведение политики реформ и открытости внешнему миру является ключевой мерой, от которой зависит судьба современного Китая. Это одновременно и решающее средство для выполнения намеченных задач к «двум столетним юбилеям». Находясь на новом историческом старте, следует продолжать раскрепощать сознание, углублять реформы и наращивать динамику открытости. Необходимо целиком и полностью выявлять творческую инициативу народа, поощрять регионы действовать в соответствии с реальными условиями, не бояться пробовать, не бояться трудностей, непрерывно продвигать реформы и расширять открытость. В-третьих, решительно взяться за выполнение «трех сложнейших задач» в рамках полного победоносного построения среднезажиточного общества. Необходимо разработать рабочий план и конкретные меры, составить график работы и дорожную карту, определить приоритеты. И таким образом обеспечить эффективный контроль за скрытыми рисками и полное выполнение тяжелейших задач по ликвидации бедности и тотальному улучшению качества окружающей среды. Вся наша работа — во имя народа и для народа. Необходимо придерживаться концепции развития, ставящей в центр внимания народ, исходить из наших основных реалий, действовать с полной отдачей, но соразмерно с имеющимися возможностями. Следует последовательно одну за другой решать проблемы, вызывающие наибольшую озабоченность и беспокойство у народных масс, стимулировать воплощение принципов социального равенства и справедливости, способствовать всестороннему развитию человека, чтобы по мере развития государства с каждым годом улучшалась и жизнь населения.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ

Задачи социально-экономического развития в текущем году остаются чрезвычайно сложными. Следует эффективно использовать период исторических возможностей, открывающих нам широкое поле деятельности, и на основе единого планирования и выделения приоритетов по-деловому организовать всю работу.

1. Углублять структурные реформы в сфере предложения. Реальный сектор экономики продолжает оставаться особой точкой приложения сил в экономическом развитии. Необходимо продолжать работу в сфере ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, сокращения чрезмерной долговой нагрузки, снижения себестоимости и восполнения слабых мест в экономике. Следует максимально упростить административные процедуры, уменьшить налоговые платежи и сборы, непрерывно оптимизировать бизнес-среду. Таким образом должны продолжиться активизация жизнедеятельности рыночных субъектов и повышение качества экономического развития.

Культивировать и взращивать новые драйверы развития. Необходимо расширять и укреплять кластеры новых производств, реализовать план действий по развитию больших данных, интенсифицировать разработку и внедрение искусственного интеллекта нового поколения, активно внедрять модель «Интернет плюс» в сфере медобслуживания, обеспечения достойной старости, образования, культуры, физкультуры и спорта и т.д. Ускоренными темпами развивать современный сервис. Развивать умные производства и умный образ жизни, создавать умное общество. Используя новые технологии, новые виды и модели хозяйственной деятельности, следует всемерно реконструировать и модернизировать традиционные производства. Активизировать статистическую работу в области новых производств. Приложить активные усилия для повышения скорости Интернета и снижения тарифов, полностью обеспечить город и село скоростным широкополосным Интернетом, расширить зону покрытия бесплатным WIFI в общественных местах, ощутимо снизить тарифы для домашних пользователей и предприятий на услуги широкополосного Интернета и на использование выделенных линий Интернета. Планируется отменить дополнительную плату за роуминг при пользовании интернет-трафиком, в этом году снизить тарифы на мобильный Интернет как минимум на 30%. Все перечисленное принесет реальную пользу народным массам и предприятиям, придаст энергичный импульс развитию цифрового Китая и превращению Китая в интернет-державу.

Ускоренными темпами превращать Китай в мощную страну с передовой обрабатывающей промышленностью. Следует стимулировать развитие таких индустрий, как производство интегральных схем, мобильная связь пятого поколения, производство авиационных двигателей, автомобилей на новых источниках энергии, производство новых материалов и т.д. Необходимо реализовать целевую программу, направленную на укрепление слабых звеньев в производстве важнейшего оборудования, развивать умное производство, развивать платформу промышленного Интернета, создавать образцово-показательные зоны в рамках программы «Сделано в Китае — 2025». Значительно сократить количество лицензий, запрашиваемых в сфере промышленного производства, усилить контроль за качеством продукции. В контексте всесторонней реализации плана действий по повышению качества продукции следует активизировать мероприятия по достижению целевых ориентиров путем проведения бенчмаркинга, нацеливаясь на передовой международной уровень. При этом важно взращивать дух трудового энтузиазма передовиков производства и дух мастеровитости, подготовить значительный по объему контингент трудящихся, обладающих знаниями, навыками и способностью к инновациям, в контексте качества добиваться революции китайского производства.

Продолжать освобождаться от неэффективного предложения. Применяя рыночные и правовые инструменты, неукоснительно соблюдать нормативные акты и стандарты в области экоохраны, качества, безопасности и т.д., обеспечить ликвидацию избыточных и отсев отсталых производственных мощностей. В текущем году планируется дальнейшее сокращение производственных мощностей по выплавке стали и чугуна примерно на 30 млн тонн, ликвидация примерно 150 млн тонн угледобывающих мощностей, а также вывод из строя всех не соответствующих стандартам угольных энергоблоков мощностью менее 300 тыс. кВт. Наращивать динамику ликвидации и реструктуризации «зомби-предприятий» через банкротство, налаживать обустройство сокращенного персонала и упорядочение долговых обязательств этих предприятий. Необходимо добиваться более значимых результатов в сфере уменьшения неэффективного предложения.

Углублять реформы, направленные на упрощение административных процедур, на делегирование полномочий нижестоящим инстанциям при последующем надлежащем контроле, на оптимизацию предоставления госуслуг. Предстоит повсеместно ввести в действие единый в масштабах страны режим «негативного списка», регламентирующего доступ на рынок. В общенациональном масштабе будет осуществляться реформа выдачи патента на право деятельности предприятия без предварительного оформления отраслевых лицензий, акцент будет делаться на сокращении количества запрашиваемых лицензий после получения такого патента. Необходимо максимально сократить количество лицензионных сертификатов, и объединить все те сертификаты, которые допустимо объединить, чтобы тем самым значительнее сократить время регистрации предприятия. В значительной мере сократить время регистрации товарных знаков. Необходимо в очередной раз наполовину сократить время рассмотрения и утверждения строительных проектов. Стимулировать пилотную реформу, направленную на введение системы неукоснительного исполнения предприятиями обязательств по инвестиционным проектам. Повсеместно внедрять практику выборочной проверки, обеспечивающую произвольность выборки проверяемых объектов и контролеров и своевременность оглашения результатов проверки. Абсолютно недопустимы производство и реализация поддельной, контрафактной и низкокачественной продукции, абсолютно недопустимо, чтобы сотрудники правоохранительных органов злоупотребляли служебным положением ради личной выгоды. Последовательно распространять практику «Интернет плюс государственные услуги», чтобы все больше вопросов могло решаться посредством онлайнового делопроизводства, а при необходимости личного присутствия заявителей нужно стараться оформить все процедуры «через одно окно» и «максимум за один раз». Следует интенсивно развивать стандартизацию государственных услуг. Всемерно продвигать реформирование органов и механизмов комплексного законоприменения с упором на решение проблемы многоначалий и дублирований. Необходимо форсировать взаимосвязанность правительственных информационных систем, добиваясь отсутствия «информационно изолированных островков». Следует упорядочить перечень удостоверяющих документов, запрашиваемых у граждан и предприятий для оказания госуслуг, полностью отказаться от всяких справок, не предусмотренных правовыми и нормативными актами. Улучшение бизнес-среды означает раскрепощение производительных сил и повышение конкурентоспособности, необходимо устранить все препятствия, упразднить излишние процедуры, приложить усилия к созданию благоприятных условий, чтобы активизировать жизненные силы рыночных субъектов и создать максимальные удобства для населения.

Продолжать смягчать налоговую нагрузку на предприятия. Предстоит реформировать и совершенствовать систему НДС, отрегулировать его ставку в соответствии с требованием перехода от трехступенчатой к двухступенчатой системе налогообложения. При этом следует уделить особое внимание снижению налоговых ставок в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, транспортные перевозки и т.п., повысить максимальный объем годового товарооборота, на основании которого определяется статус малых налогоплательщиков. Будет значительно увеличено число малых низкорентабельных предприятий, охваченных политикой двойного сокращения подоходного налога. Значимо повысить верхнюю планку налоговых вычетов при приобретении предприятиями приборов и оборудования. Ввести в действие комплексную политику частичного или полного освобождения от налогов зарубежных доходов предприятий. Расширить рамки льготного налогообложения земельных участков, используемых под склады для логистических предприятий. Льготы, касающиеся НДС и актовой пошлины на операции с земельными участками при реструктуризации предприятий, будут продлены по истечении срока их действия. В текущем году планируется сократить налоговую нагрузку на предприятия и на физических лиц более чем на 800 млрд юаней, тем самым содействуя трансформации и модернизации реального сектора экономики, усиленно активизируя жизнедеятельность рынка и творческую энергию общества.

Значительно уменьшить неналоговое бремя предприятий. Необходимо продолжать аннулирование и нормирование административных сборов, снизить размер сборов в отдельные правительственные фонды. Продолжать снижение на определенный период процента отчислений предприятий в фонды пенсионного и медицинского страхования, в фонд страхования по безработице, фонд страхования от производственного травматизма, фонд репродуктивного страхования и общественный фонд жилищного строительства. Снизить дополнительные наценки на тарифы на электроэнергию, а также цены на передачу и распределение электроэнергии, снизить тарифы электроснабжения для обычной промышленности и торговли в среднем на 10%. Посредством углубления реформы системы платных автодорог снизить плату за проезд по дорогам и мостам. Усилить работу по аннулированию и упорядочению платежей за посреднические услуги. В текущем году для субъектов рынка планируется уменьшить неналоговую нагрузку более чем на 300 млрд юаней, решительно упразднить необоснованные сборы и снизить завышенные тарифы, чтобы облегчить бремя предприятий и дать сосредоточить силы на собственном развитии.

2. Форсировать создание государства инновационного типа. Следуя общему тренду новой волны мировой научно-технической революции и радикальных преобразований в производственной сфере, необходимо всесторонне претворять в жизнь стратегию стимулирования развития за счет инноваций, непрерывно наращивать инновационный потенциал и конкурентоспособность экономики.

Интенсифицировать создание государственной системы инноваций. Предстоит углубить фундаментальные, прикладные фундаментальные исследования, интенсифицировать разработку аутентичных инноваций, запустить комплекс важнейших программ научно-технологических инноваций, создать государственные лаборатории, отвечающие высоким стандартам. Необходимо поощрять предприятия к тому, чтобы они становились инициаторами реализации важнейших научно-технических проектов, поддерживать согласованную инновационную деятельность НИИ, вузов и предприятий, ускорять внедрение результатов инновационной деятельности. При планировании госбюджетных инвестиций в науку и технику следует отдавать приоритет повышению благосостояния населения, в частности, активизировать изучение способов борьбы со смогом, форсировать решение труднейших задач в сфере профилактики и лечения онкологических и других наиболее серьезных заболеваний, чтобы наука и технологии все больше служили на благо народа.

Реализовать и совершенствовать политику стимулирования инновационной деятельности. Предстоит реформировать систему управления научно-технической деятельностью, при оценке результативности и эффективности научно-технических проектов необходимо форсировать перенос акцента с процесса деятельности на ее результаты. Нужно наделить новаторские коллективы и их лидеров большими правами в области управления кадрами, финансовыми и материальными ресурсами, а также расширить их права в области принятия решений по технологическим дорожным картам. Для научно-технических работников, отвечающих за решение важнейших научно-технических задач, будет установлена гибкая система оплаты труда и поощрения. Следует проработать вопрос предоставления ученым и исследователям права собственности на результаты научно-технической деятельности или права на их долгосрочное использование. Все устаревшие нормативные акты, противоречащие стимулированию инноваций, следует незамедлительно пересмотреть либо упразднить; все излишние процедуры, препятствующие высвобождению инновационной энергии, необходимо решительно аннулировать.

Вывести массовую предпринимательскую и инновационную деятельность на новый уровень. В Китае имеются огромнейшее количество человеческих и кадровых ресурсов — это наилучшая «богатая руда», необходимая для развития инноваций. Необходимо предоставить всесторонние услуги для предпринимательской и инновационной деятельности, стимулировать создание образцово-показательных баз для ее развития, поощрять крупные предприятия, вузы, НИИ и т.д. к открытию доступа к инновационным ресурсам. Необходимо развивать платформенную и долевую экономику, формировать архитектонику инновационной и предпринимательской деятельности, характеризующуюся сочетанием онлайнового и оффлайнового бизнеса, взаимодействием производственных структур, вузов, НИИ и пользователей, интеграцией крупных, средних и малых предприятий, чтобы таким образом повысить уровень массовой предпринимательской и инновационной деятельности. Создать государственный фонд для предоставления финансовых гарантий, поддерживать выход на фондовый рынок лучших предприятий инновационного типа, в масштабах всей страны распространять пилотные проекты по налоговым льготам в сфере венчурного и ангельского инвестирования. Предстоит углублять реформирование системы развития кадрового потенциала, стимулировать организованную мобильность людских ресурсов. Поддерживать предприятия в увеличении зарплаты квалифицированным рабочим, усилить меры поощрения высококвалифицированных специалистов. Поощрять обучавшихся за границей соотечественников к возвращению на Родину с тем, чтобы они занимались инновационной и предпринимательской деятельностью в Китае. С целью привлечения талантливых иностранных специалистов следует расширять «зеленый коридор» в Китай. Объединив умы и силы, Китай обязательно наберет «ускорение» в новаторской сфере.

3. Углублять реформы в фундаментальных и ключевых областях. Используя 40-летие политики реформ и открытости как ключевое событие, следует стимулировать новые сдвиги в реформах, непрерывно раскрепощать и развивать производительные силы общества.

Развивать реформу государственных предприятий и реформу в сфере государственного капитала. Необходимо составить перечень полномочий и перечень обязанностей инвесторов в области контроля и управления госкапиталом. Всесторонне осуществлять пилотные проекты реформы по созданию инвестиционных и эксплуатационных компаний, распоряжающихся государственным капиталом, и наряду с этим наделять их большими автономными правами. Продолжать на основе оптимизации деятельности государственных предприятий стимулировать их реструктуризацию, активизировать реформу, направленную на акционирование предприятий центрального подчинения, укоренными темпами формировать модель корпоративного управления, отличающуюся эффективной системой сдержек и противовесов, создавать гибкий и высокоэффективный механизм коммерческой деятельности на рыночных началах. Необходимо поддерживать госпредприятия в сокращении нецелесообразных функций с целью повышения конкурентных преимуществ в основных сферах деятельности. Прилагать активные усилия для укрепления, оптимизации и укрупнения государственного капитала. Активно и уверенно развивать реформу, направленную на внедрение смешанных форм собственности. Ввести в практику порядок отчетности перед ПК ВСНП относительно управления госимуществом. Реформы и инновации должны привести к тому, что госпредприятия станут правофланговыми высококачественного развития экономики.

Поддерживать развитие негосударственных предприятий. Твердо проводить в жизнь принцип неуклонного укрепления и развития общественного сектора экономики и параллельно с этим неуклонного поощрения, поддержки необщественного сектора экономики и установки ориентиров для его развития. Твердо стоять на позиции обеспечения равных прав, равных возможностей и одинакового порядка для всех. Следует всесторонне претворять в жизнь политические установки и меры, направленные на поддержку развития необщественного сектора экономики, со всей серьезностью решать острые вопросы, вызывающие негативную реакцию со стороны негосударственных предприятий, решительно устранять разнообразные скрытые барьеры. Между властью и бизнесом необходимо выстраивать близкие и чистые отношения нового типа, совершенствовать механизм, позволяющий предпринимателям участвовать в разработке политики в отношении предприятий. Важно культивировать и оберегать предпринимательский дух, расширять контингент предпринимателей, укреплять их уверенность в своей деятельности, добиваясь того, чтобы негосударственные предприятия могли развернуть свои силы в условиях бурного развития рыночной экономики.

Совершенствовать систему права собственности, улучшать механизм размещения факторов производства на основании рыночных принципов. Система права собственности — краеугольный камень социалистической рыночной экономики. Руководствуясь такими основными принципами, как защита права собственности, гарантии соблюдения условий контрактов, единый рынок, равноправный обмен и честная конкуренция, необходимо совершенствовать соответствующие законы и подзаконные акты. Следует со всей строгостью привлекать к ответственности за всевозможные нарушения имущественных прав. Судебные иски, связанные со спорами о праве собственности, необходимо квалифицировать и рассматривать на правовой основе. Делая акцент на защите права интеллектуальной собственности, ввести порядок выплат штрафных компенсаций за их нарушение. Активизировать реформу по рыночному ценообразованию на такие факторы производства, как технологии, земельные участки и т.п. Следует углублять реформу ценообразования на ресурсную продукцию и общественные услуги, вырываться из оков административной монополии, предотвращая монополию на рынке. Действенная защита права собственности и беспрепятственное перемещение факторов производства необходимы для того, чтобы привести в движение жизненные силы рынка и творческие силы общества.

Углублять реформу налогово-финансовой системы. Предстоит стимулировать реформу по разграничению финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и местами, вплотную приступить к разработке схемы реформы распределения доходов между центром и местами, совершенствовать систему трансфертных платежей. Следует оздоровлять систему местных налогов, уверенно вести разработку законодательства о налоге на недвижимость. Предстоит реформировать порядок взимания подоходного налога с физических лиц. Необходимо повсеместно осуществлять управление бюджетными средствами в привязке к результативности работы, обеспечивая их эффективное и безопасное использование.

Форсировать проведение реформы финансовой системы. Необходимо реформировать и совершенствовать систему финансового обслуживания, поддерживать финансовые учреждения в развитии инклюзивного финансирования. На основе нормативной базы на местном уровне должны получить развитие малые и средние финансовые структуры. Упор будет сделан на решении проблем, связанных с недоступностью финансовых ресурсов для малых и микропредприятий и с дороговизной заемных средств. Необходимо углублять реформу по созданию многоуровневой системы рынков капитала, стимулировать развитие облигационного и фьючерсного рынков. Следует развивать функции страхового рынка, включив в него механизм страхования рисков. Предстоит реформировать систему финансового контроля. Необходимо углублять реформу, связанную с рыночным формированием процентных ставок и валютного курса, сохранять в основном стабильный курс национальной валюты на разумном и сбалансированном уровне.

Стимулировать системные реформы в социальной сфере. Следует углублять реформу системы страхования по старости, создать на уровне центра систему координирования всех фондов базового страхования по старости для рабочих и служащих предприятий. Необходимо углублять комплексную реформу государственных медицинских учреждений, согласованно продвигать реформы в области цен на медицинские услуги, оплаты медицинского персонала, оборота лекарственных препаратов и реформу порядка выплат из фонда медицинского страхования с целью повышения качества лечебно-здравоохранительных услуг, прилагать максимум усилий к решению проблем, связанных с получением народом медицинских услуг. Всесторонне продвигать реформы в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта и т.д., целиком и полностью высвободить огромный потенциал развития социальной сферы.

Совершенствовать систему экологической цивилизации. Предстоит реформировать и совершенствовать систему экологического управления, усилить контроль за использованием природно-экологического пространства. Следует внедрить в жизнь систему компенсаций за ущерб, нанесенный экологической среде, совершенствовать механизм компенсации природоохранных затрат, чтобы таким образом повысить эффективность системной защиты экологической среды.

4. Настойчиво и добросовестно решать «три сложнейшие задачи». Для выполнения задач текущего года необходимо конкретизировать ответственность всех сторон, усилить политические гарантии, по-деловому и добросовестно выполнить всю работу.

Способствовать заметному прогрессу в области предотвращения и устранения серьезных рисков. В настоящее время экономические и финансовые риски в Китае в целом остаются контролируемыми. Но необходимо принимать как паллиативные, так и радикальные меры для эффективного противостояния потенциальным рискам. Со всей строгостью вести борьбу с незаконной аккумуляцией средств, финансовым мошенничеством и другими противозаконными и преступными действиями. На рыночной основе и в рамках закона форсировать капитализацию долгов, а также слияние и реструктуризацию предприятий. Необходимо усилить внутренний контроль за рисками в финансовых учреждениях. На основе единого планирования и полной согласованности осуществлять финансовый контроль и управление, совершенствовать контроль над теневыми банками, онлайновыми финансовыми услугами, финансовыми холдингами и т.д., продолжать совершенствовать надзор над финансовой деятельностью и повышать его эффективность. Следует предотвращать и устранять риски, связанные с долговыми обязательствами местных правительств. Строго запрещать такие противоправные действия, как незаконные займы и поручительства и т.п. Основываясь на том, что «правительства провинциального уровня несут общую ответственность за долги своей провинции, а все местные правительства уровня ниже провинциального несут соответствующую ответственность за долги своего района», эффективно и надлежащим образом решать проблемы с непогашенной задолженностью. Нужно совершенствовать нормативный механизм заемного финансирования местных правительств. В 2018 году на местном уровне планируется выпуск целевых облигаций на сумму 1,35 трлн юаней, что на 550 млрд юаней больше, чем в прошлом году. Средства, аккумулированные посредством выпуска целевых облигаций, будут приоритетно направляться на планомерное завершение строящихся объектов, будет разумным образом расширяться сфера использования целевых облигаций. При благополучном общем экономическом положении Китая и наличии множества инструментов финансовой политики мы вполне способны избежать системных рисков.

Наращивать динамику работы в области адресной ликвидации бедности. В текущем году численность малоимущего населения в сельской местности сократится более чем на 10 млн человек, в том числе 2,8 млн жителей бедных районов будут переселены в более обеспеченные районы. Следует интенсивно стимулировать поддержку нуждающихся районов за счет развития в этих районах производств, образования, культуры, улучшения состояния здоровья населения и окружающей среды и т.д. При этом предстоит прилагать усилия для восполнения недостатков в области инфраструктуры и общественных услуг, усиливать взаимодействие восточного и западного регионов в области ликвидации бедности, активизировать работу по оказанию шефской помощи. Прилагать значимые усилия не только в деле оказания экономической помощи неимущим слоям населения, но и в деле наращивания их духовного и интеллектуального потенциала, помогая, таким образом нуждающемуся населению в раскрытии собственного внутреннего потенциала, ведущего к избавлению от бедности. При планировании увеличения ассигнований на ликвидацию бедности и соответствующих трансфертных платежей из центрального бюджета приоритет будет отдан чрезвычайно бедным районам в целях усиления их поддержки. Меры по обеспечению жизненных потребностей престарелых, инвалидов, тяжелобольных и других особых категорий малоимущего населения будут осуществляться в соответствии с конкретными семейными или индивидуальными обстоятельствами. В период завершающего штурма в борьбе с бедностью нужно не забывать о политике в отношении тех, кто уже вышел из бедности. Необходимо своевременно включать в список нуждающихся в помощи новую бедноту и тех, кто повторно оказался за чертой бедности. Следует форсировать объединение всевозможных денежных средств для помощи малоимущим, усиливать управление данными средствами в привязке к результатам работы. Необходимо предпринимать целевые меры для борьбы с коррупцией и нездоровым стилем работы в области помощи малоимущим, улучшать методы аттестации и контроля. Следует придерживаться действующих стандартов, регламентирующих условия исключения из списка нуждающихся, обеспечивать как темпы, так и качество работы, чтобы ликвидация бедности получила признание простых людей, выдержала проверку историей.

Добиться еще больших успехов в профилактике и устранении загрязнения окружающей среды. В контексте закрепления результатов борьбы за «синеву неба» в текущем году предполагается сократить выбросы двуокиси серы и выбросы оксида азота на 3%, продолжить снижение концентрации взвешенных частиц (PM2.5) в районах, требующих повышенного внимания. С целью минимизации выбросов загрязняющих веществ будет активизирована реконструкция металлургической и других отраслей промышленности. Необходимо ужесточать стандарты допустимых выбросов загрязняющих веществ, устанавливать предельный срок достижения нормативов. Важно активно развивать экологически чистые источники энергии. Следует заниматься целенаправленной работой по упорядочению использования дизельных грузовых автомобилей и судов со сверхнормативными выбросами выхлопных газов, продолжать вывод из эксплуатации устаревших автомобилей. В рамках проведения интенсивной работы по предотвращению и устранению загрязнения воды и почвы в текущем году предполагается сократить химическое потребление кислорода и объем выбросов аминоазота на 2%. Планируется предпринять комплексные меры по упорядочению ключевых водных бассейнов и морских акваторий, всесторонне оздоровить черные зловонные водоемы. Активизировать строительство сооружений по очистке сточных вод, совершенствовать политику взимания соответствующей платы. Интенсифицировать работу по селективному сбору и утилизации твердых отходов и мусора, категорически недопустим ввоз мусора и других отходов из-за границы. Необходимо интенсифицировать охрану и восстановление экосистем, всесторонне установить «красную черту» в сфере охраны окружающей среды и строго придерживаться ее. Лесопосадки будут произведены на площади, превышающей 6,67 млн га, на сельских угодьях площадью в 2 млн га в экспериментальном порядке будут внедрены система севооборота и паровая система земледелия. Будет усилена динамика защиты и восстановления грунтовых вод, расширена практика охраны и восстановления водно-болотных пространств, активизирована реализация пилотных проектов реформы по созданию системы национальных парков. Будут введены строгие ограничения на засыпку землей морских бухт. Будет обеспечиваться строгое законоприменение и применяться строгая ответственность в области защиты окружающей среды. Мы должны рука об руку совместно строить прекрасный Китай, охранять голубое небо, зеленые поля и чистую воду.

5. Активно осуществлять стратегию подъема села. Необходимо разрабатывать научно обоснованную стратегическую программу подъема села, совершенствовать системы и механизмы обеспечения интегрированного развития города и деревни. На основе реформ и инноваций наращивать новые драйверы развития села.

Развивать в аграрном секторе структурную реформу предложения. Содействовать инновационному развитию сельского, лесного и рыбного хозяйства, животноводства и семеноводства, ускоренными темпами создавать парки развития современного сельхозпроизводства и лидирующие зоны производства специфической сельхозпродукции. В контексте повышения качества необходимо стабилизировать и оптимизировать производство зерновых. Предстоит ускоренными темпами решать проблему излишков продовольственных резервов. Развивать отрасль по переработке сельхозпродукции. Планируется увеличить площадь высококлассных сельхозугодий более чем на 5,33 млн га, а площадь применения высокоэффективных водосберегающих технологий орошения — более чем на 1,33 млн га. Прилагаются усилия к взращиванию хозяйствующих субъектов нового типа, повышается научно-технический потенциал аграрного сектора, стимулируется полная механизация всех процессов сельскохозяйственного производства, улучшаются социализированные услуги, предоставляемые малым крестьянским хозяйствам. Будем поощрять и поддерживать возвратившихся в селотрудовых мигрантов, выпускников вузов и ПТУ, научно-технический персонал, демобилизованных военнослужащих, торгово-производственные предприятия и др. в развитии современного сельского хозяйства, в развитии новых форм и моделей хозяйственной деятельности на селе. Предполагается интенсивно развивать практику «Интернет плюс сельское хозяйство», разнообразить источники крестьянских доходов, стимулировать в сельской местности интегрированное развитие первичного, вторичного и третичного секторов экономики.

Всесторонне углублять реформы на селе. Будет претворен в жизнь порядок продления земельного подряда еще на 30 лет по истечении его второго срока. Будет прорабатываться вопрос реформы по разграничению права собственности на земельный участок под жилье, права получения такого участка и права пользования им. Предстоит улучшить порядок обеспечения баланса реквизированных и компенсационных пахотных земель, создать механизм межпровинциального перераспределения квот на увеличение площади пашни и остаточных земельных квот, образующихся в связи с реализацией политики увязки увеличения площади земельных участков под строительство в городе с ее уменьшением на селе. Все доходы от продажи квот будут целиком идти на интенсивную ликвидацию бедности и на поддержку подъема села. Планируется углублять реформу, связанную с закупками и резервированием зерна, реформы системы коллективной имущественной собственности и системы коллективной собственности на лесные угодья, реформу лесных территорий, находящихся в государственной собственности, и государственных лесхозов, а также реформу в области освоения целинных и залежных земель, реформу системы снабженческо-сбытовых кооперативов и т.п., придавая таким образом сельскому хозяйству и селу новый импульс и энергию.

Стимулировать всестороннее развитие различных сфер деятельности на селе. В частности, планируется совершенствовать сельскую систему общественных услуг в сфере медобслуживания, образования, культуры и т.д., улучшить инфраструктуру в сфере водо— и электроснабжения, информатики и т.п., построить или реконструировать сельские автодороги общей протяженностью 200 тыс. км. Предстоит реализовать трехлетний план действий по упорядочению жилой среды в сельской местности, провести «революцию отхожих мест», активнее заниматься сбором и утилизацией мусора. Следует способствовать изменению устаревших обычаев на селе. Совершенствовать систему сельского управления на основе самоуправления, управления на основе закона и нравственных норм. Интенсивно готовить кадры, ориентируясь на подъем села. Мы должны неизменно идти по пути подъема социалистического села с китайской спецификой, ускорить модернизацию сельского хозяйства и села.

6. По-деловому стимулировать реализацию стратегии согласованного развития регионов. Необходимо совершенствовать политику регионального развития, ускорять процесс обеспечения равного доступа к основным видам общественных услуг, постепенно сокращать разрыв в развитии города и села и в развитии регионов, полностью выявлять сравнительные преимущества и потенциал развития разных регионов.

Создать новую архитектонику развития регионов. Будет усилена поддержка реформ и развития бывших революционных опорных баз, национальных, окраинных и бедных районов. Необходимо продвигать интегрированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй с акцентом на освобождение Пекина от нецелесообразных для столицы функций. На высоком стартовом уровне планировать и по высоким стандартам строить новый район Сюнъань. Отдавая приоритет защите экологии и придерживаясь курса на зеленое развитие, стимулировать развитие экономического пояса вдоль Янцзы. Обнародование и претворение в жизнь Основных положений программы развития региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь позволит всесторонне стимулировать взаимовыгодное сотрудничество между внутренними районами страны с Сянганом и Аомэнем. Разработать новые руководящие указания по масштабному освоению западной части Китая, претворять в жизнь государственные меры, направленные на возрождение старых промышленных баз на Северо-Востоке и в других районах страны, продолжать стимулировать подъем центральной части Китая, оказывать поддержку восточному региону в осуществлении опережающего развития. Следует усиливать поддержку ресурсозависимых районов в трансформации модели экономического развития. Наращивать динамику развития «морской экономики», решительно защищать национальные интересы Китая в Мировом океане.

Повышать качество урбанизации нового типа. В текущем году планируется прописать в городах еще примерно 13 млн человек, ускорить процесс перевода мигрирующего сельского населения в состав городского. В контексте улучшения планирования городов следует отдавать приоритет развитию общественного транспорта, улучшать инфраструктуру удобного для населения сервиса, включая продуктовые рынки, автостоянки и т.п., динамичнее развивать объекты инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Планомерно реконструировать «внутригородские деревни», старые ветхие микрорайоны, совершенствовать обслуживающую инфраструктуру, поощрять дополнительный монтаж лифтов в микрорайонах, имеющих для этого необходимые условия. Активизировать строительство объектов дождевой канализации, комплексных подземных коммуникаций, городов, устроенных по принципу «морской губки», и т.д. В центре внимания урбанизации нового типа — человек. Необходимо повышать уровень дифференциации при предоставлении услуг и уровень персонализации в управлении, чтобы каждый человек имел равные возможности развития, чтобы жизнь людей стала комфортнее и спокойнее.

7. Активно наращивать потребление и стимулировать эффективные инвестиции. Расширять потребление необходимо сообразно с новыми изменениями потребностей населения, к увеличению инвестиций следует подходить с точки зрения структурного регулирования. Лишь таким образом будет обеспечено благотворное взаимодействие между оптимизацией структуры предложения и умеренным расширением совокупного спроса.

Укреплять базисную роль потребления в развитии экономики. Усилия будут направлены на модернизацию структуры и развитие новых моделей и форм потребления. Планируется еще на три года продлить срок действия льготного налогообложения при приобретении автомобилей на новых энергоносителях, полностью снять ограничения на перерегистрацию подержанных автомобилей. Поддерживать общественные начинания в увеличении предложения услуг в сфере медобслуживания, обеспечения достойной старости, образования, культуры, физкультуры и спорта и т.д. Будут созданы показательные зоны развития туризма, базирующегося на комплексном использовании ресурсов того или иного региона, будет снижена стоимость входных билетов на территории важных государственных туристических зон. Необходимо содействовать здоровому развитию интернет-торговли и экспресс-доставки. Любое нарушение прав и интересов потребителей будет наказано по закону, абсолютно недопустима никакая снисходительность.

Выявлять ключевую роль инвестиций в оптимизации структуры предложения. В текущем году на строительство железных дорог будут направлены инвестиции в объеме 732 млрд юаней, на развитие автомагистралей и водных путей сообщения — примерно 1,8 трлн юаней, общий объем инвестирования в строительство гидротехнических объектов достигнет 1 трлн юаней. Продолжится приоритетная поддержка строительства важных инфраструктурных объектов в центральном и западном регионах Китая. Будет запущена новая очередь важнейшей программы технического переоснащения и модернизации производства. Из центрального бюджета планируется выделить 537,6 млрд юаней инвестиций, это на 30 млрд юаней больше аналогичного показателя прошлого года. Необходимо внедрять в жизнь установки и меры, нацеленные на стимулирование частных инвестиций. В таких областях, как железные дороги, гражданская авиация, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации и другие будет запланирован ряд привлекательных проектов, для реализации которых настоятельно необходимо привлечь частный капитал и обеспечить его развитие.

8. Стимулировать формирование новой архитектоники всесторонней открытости. Необходимо дальнейшее расширение сфер открытости и повышение уровня открытости, совершенствование структуры и схем открытости, улучшение соответствующих систем и механизмов. Следует добиваться, чтобы обеспечение открытости высокого уровня давало импульс высококачественному развитию.

Развивать международное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Неуклонно следуя принципу совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, закрепить и развивать достижения, полученные на Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Стимулировать строительство международных транспортных коридоров, углублять таможенное сотрудничество между странами-участниками инициативы «Один пояс — один путь». По мере расширения международного сотрудничества в сфере производственных мощностей стимулировать выход за рубеж китайского производства и обслуживания. Оптимизировать структуру инвестиций за рубежом. Повысить уровень открытости на Западе Китая, во внутренних и приграничных районах, а также уровень развития приграничных и трансграничных зон экономического сотрудничества, расширяя таким образом пространства открытого сотрудничества с внешним миром.

Стимулировать стабильное увеличение объема иностранных инвестиций. Планируется усилить стыковку с общепринятыми международными правилами в торгово-экономической сфере, сформировать бизнес-среду мирового флагманского уровня. Полностью открыть иностранным инвесторам доступ к обычной обрабатывающей промышленности, повысить уровень открытости в сфере телекоммуникаций, медицинского обслуживания, образования, обеспечения достойной старости, автомобилей на новых энергоносителях и т.д. Следует планомерно открывать зарубежным инвесторам доступ в сферы клиринговых операций по банковским картам и другие. Необходимо смягчить ограничения для хозяйственной деятельности страховых брокерских компаний с иностранным капиталом. Ослабить либо снять все ограничения на долевое участие иностранных инвесторов в акционерном капитале банковских учреждений, в сфере ценных бумаг и фьючерских операций, в области управления фондами, а также в компаниях по управлению финансовыми активами, унифицировать стандарты доступа на банковский рынок для китайского и иностранного капитала. Будет осуществляться политика временного освобождения зарубежных инвесторов от налогов на реинвестированную прибыль. Необходимо упростить процедуру регистрации предприятий с участием иностранного капитала, проводить регистрацию в подразделении коммерции и в торгово-промышленной администрации посредством «единого окна». Необходимо повсеместно тиражировать и внедрять опыт пилотных зон свободной торговли, проработать вопрос создания портов свободной торговли и таким образом выйти на новые рубежи проведения политики реформ и открытости.

Закрепить восходящий тренд развития внешней торговли при поддержании ее стабильности. Будет расширен охват страхованием экспортных кредитов. Суммарное время таможенного оформления сократится еще на треть. Предстоит улучшить механизм развития торговли услугами. Культивировать новые виды и новые модели торговой деятельности. Содействовать ступенчатому перемещению давальческой торговли в центральный и западный регионы страны. Активно увеличивать импорт, на высоком уровне провести первую Китайскую международную выставку импортной продукции. Снизить ввозные пошлины на автомобили, на часть потребительских товаров для бытовых нужд и другие товары. Мы готовы придать большую открытость китайскому рынку, чтобы простимулировать модернизацию производств, обеспечить сбалансированное развитие торговли, и тем самым дать потребителям больше возможностей выбора.

Стимулировать либерализацию и упрощение процедур в области торговли и инвестиций. Китай будет настойчиво и последовательно содействовать экономической глобализации, отстаивать свободную торговлю. Мы готовы вместе с заинтересованными сторонами продвинуть процесс многосторонних торговых переговоров, досрочно завершить переговоры по соглашению о региональном всестороннем экономическом партнерстве, ускоренными темпами продвигать строительство зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формирование Восточноазиатского экономического сообщества. Китай выступает за разрешение торговых споров путем равноправных консультаций, против торгового протекционизма, он будет решительно защищать свои законные права и интересы.

9. Улучшать социальные гарантии и повышать уровень благосостояния населения. В контексте развития необходимо эффективнее заниматься реальными делами, приносящими народу пользу, эффективнее решать сложные проблемы в социальной сфере, надежно обеспечивать базовые социальные гарантии, непрерывно укреплять у народа чувство обретения, ощущение счастья и безопасности.

Сосредоточить силы на содействии трудоустройству и предпринимательству. Необходимо интенсивнее предоставлять всесторонние общественные услуги в сфере трудоустройства, развертывать широкомасштабную профессионально-квалификационную подготовку, посредством внедрения практики «Интернет плюс» развивать новые формы занятости. В текущем году численность выпускников вузов превысит 8,2 млн человек и достигнет нового исторического уровня, необходимо способствовать расширению каналов их трудоустройства, поддерживать предпринимательскую деятельность, используя ее роль в увеличении занятости. Необходимо действенно наладить обустройство и социальное обеспечение демобилизованных военнослужащих, а также управленческую работу в этой сфере. Наращивать помощь инвалидам и другим категориям лиц, испытывающим трудности в поиске работы. Следует расширять трудоустройство мигрантов, приехавших в город из села, полностью решить проблему задержки заработной платы. Предстоит оздоровить механизм консультаций в сфере трудовых отношений, искоренить дискриминацию по половому признаку и социальному статусу, чтобы обеспечение равных возможностей трудоустройства и более полной занятости населения стало заметным признаком китайского развития.

Последовательно повышать уровень доходов населения. Следует продолжать повышать размер базовых пенсий по старости для пенсионеров и базовой части пенсий по старости для сельских и неработающих городских жителей. Разумно регулировать минимальный размер заработной платы. Совершенствовать порядок оплаты труда и дотаций в государственных органах и прочих бюджетных учреждениях, отдавая приоритет работающим в тяжелых условиях или на особых позициях. Наряду с повышением необлагаемого подоходным налогом минимума для физических лиц, при расчете подоходного налога будут вычитаться расходы на образование детей, на лечение серьезных заболеваний и т.д., таким образом в разумной степени снизить налоговую нагрузку, и стимулировать народные массы своим трудом увеличить собственные доходы и стремиться к обеспеченной жизни.

Необходимо развивать качественное образование, базирующееся на принципе справедливости. Стимулируя интегрированное развитие обязательного образования в городе и на селе, при планировании расходов на образование следует по-прежнему отдавать приоритет нуждающимся районам и слабым звеньям. Необходимо предпринять конкретные меры для уменьшения численности сельских школьников, вынужденных оставить учебу, форсировать решение проблемы чрезмерного количества учащихся в классах городских школ, приложить усилия к решению проблемы чрезмерной внеклассной нагрузки у школьников. Дети — это будущее нации, надежда семьи. Следует расширять источники предоставления дошкольных воспитательных услуг, проявлять заботу о воспитателях детского сада и уделять больше внимания их подготовке. Необходимо применять Интернет и другие информационные технологии для усиления контроля за процессом воспитания детей в дошкольных учебных заведениях, чтобы на деле обеспечить спокойствие родителей. Активно развивая профессиональное образование, поощрять общественные силы к созданию учреждений профессионального образования, нормировать деятельность в этой сфере. Продвигать работу по распространению полного среднего образования. Оптимизировать структуру высшего образования с ориентацией на удовлетворение нужд социально-экономического развития, динамичнее создавать первоклассные вузы мирового уровня и развитие передовых академических дисциплин, поддерживать создание вузов высокого уровня с уникальной спецификой в центральных и западных районах страны. Продолжать реализовывать целевые программы приема в вузы абитуриентов из сельских и бедных районов. Следует развивать образование среди национальных меньшинств, специальное образование, дальнейшее и сетевое образование. Содействовать подготовке большого контингента педагогов, повышать их нравственный и этический уровень. Необходимо форсировать модернизацию образования, развивать образование так, чтобы народ был доволен, чтобы у каждого человека были равные возможности с помощью образования изменить свою судьбу и осуществить мечту своей жизни.

Реализовывать стратегию «Здоровый Китай». Планируется повысить уровень обеспечения базовым медицинским страхованием и страхованием на случай серьезных заболеваний. Среднедушевые нормы госбюджетных дотаций на базовое медицинское страхование сельского и неработающего городского населения возрастут еще на 40 юаней, половина этой суммы будет направлена на страхование от серьезных заболеваний. Предстоит расширять практику проведения прямых межпровинциальных расчетов по месту оказания медицинских услуг, эта практика должна охватить все низовые медицинские учреждения, всех трудовых мигрантов, уезжающих из села, и всех тех, кто работает или занимается предпринимательской деятельностью вне мест постоянной прописки. Интенсифицировать работу по подготовке медицинского персонала, врачей общей практики и педиатров, стимулировать внедрение системы ступенчатой диагностики и лечения, распространять практику оказания медицинских услуг посредством заключения договора с семейным врачом. Необходимо продолжать повышать среднедушевые нормы госбюджетных дотаций на основные виды услуг общественного здравоохранения. Интенсифицировать профилактику и контроль наиболее серьезных заболеваний, неизменно отдавая приоритет профилактике. Следует улучшать услуги в сфере охраны материнства и младенчества. Поддерживать последовательное сохранение и инновационное развитие традиционной китайской медицины и фармацевтики. Поощрять сочетание традиционной китайской и западной медицины. Обновляя способы контроля и надзора за безопасностью пищевых продуктов и лекарственных средств, делать упор на повышение эффективности контроля с помощью интернет-технологий, технологий больших данных и т.д. Необходимо действенно обеспечить протоколирование полного процесса производства и возможность информационного отслеживания, чтобы проблемной продукции нигде не нашлось бы места, чтобы нелегальные производители и продавцы не могли бы скрыться от карающей руки закона, и чтобы потребители не беспокоились за качество и безопасность продукции. Эффективно заниматься подготовительной работой к пекинским Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм, разнообразными способами наращивать строительство спортивных площадок и других объектов спортивной инфраструктуры, предназначенных для всех. Страна, в которой народ физически и психически здоров, в которой народ стремится к добру и самосовершенствованию, будет наполнена жизненными силами и сможет добиться процветания и могущества.

Эффективнее решать жилищную проблему населения. Мы собираемся ввести в действие новый трехлетний план интенсивной реконструкции ветхих барачных кварталов, в нынешнем году будет начата реконструкция 5,8 млн квартир. Следует увеличить предложение социального арендного жилья, гарантированно решить жилищный вопрос для всех семей с низкими доходами, испытывающих жилищные трудности. При соответствии определенным условиям эта политика также распространится на такие категории граждан, как только что поступившие на работу и не имеющие жилья, иногородние работники и т.п. Придерживаясь установки на то, что «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции», конкретизировать ответственность местных правительств как субъектов управления рынком недвижимости. Продолжать осуществлять дифференцированное регулирование, создать и оздоровлять постоянно действующий механизм стимулирования стабильного и здорового развития этого рынка. Поддерживать потребности населения в приобретении жилья для собственного проживания, развивать рынок аренды жилья, развивать систему общей долевой собственности на жилье. Форсировать создание жилищной системы, характеризующейся диверсификацией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспечения, равным вниманием к аренде и приобретению жилья, чтобы широкие народные массы могли как можно скорее осуществить мечту о приобретении квартиры или улучшении жилищных условий.

Надежнее обеспечить минимальный уровень благосостояния населения. Необходимо обеспечить устойчивый рост норм прожиточного минимума в городе и на селе, размеров социальной помощи и пособий для основных категорий льготников. Активно реагируя на старение населения, развивать обслуживание престарелых на дому и в микрорайонах по месту жительства, обслуживание на базе взаимопомощи, поддерживать соединение услуг по уходу за пожилыми людьми с медицинскими услугами, повышать качество обслуживания в домах престарелых. Следует оказывать заботу и помощь детям, оставленным в селах уехавшими на заработки родителями. Интенсифицировать социальное обеспечение городских и сельских детей, оказавшихся в сложном положении. Необходимо налаживать работу по обеспечению льгот и оказанию помощи военным инвалидам, семьям военнослужащих и погибших героев. Улучшать услуги в сфере реабилитации инвалидов. Совершенствовать систему оказания социальной помощи, поддерживать развитие общественно-полезных дел и благотворительности. В работу по закреплению базовых социальных гарантий необходимо вложить всю душу и затратить максимум усилий. Недопустимы никакие уклонения от ответственности только лишь из-за многосложности поставленной задачи, недопустимо не делать даже «маленькое добро» из-за его кажущейся ничтожности, чтобы каждый человек, попавший в беду, мог почувствовать заботу и тепло со стороны общества.

Создавать архитектонику социального управления, обеспечивающую всем возможность участвовать в совместном строительстве, совместном управлении и совместном пользовании плодами развития. Совершенствуя систему низового народного самоуправления, усиливать управление на уровне микрорайонов. По-настоящему выявлять роль профсоюзов, комсомола, федераций женщин и других массовых организаций. Стимулировать здоровое развитие общественных организаций, профессиональной социальной работы, волонтерской службы. Интенсифицировать формирование системы социального кредита. Улучшая систему предоставления общественных юридических услуг, проводить в жизнь систему ответственности за распространение правовых знаний. Формировать здоровые нравы — уважение к женщинам, внимание к детям, почитание старших, забота о людях с ограниченными возможностями. Необходимо совершенствовать механизм дифференцированного подхода к разрешению общественных противоречий и споров. Обновлять способы работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан, на основе закона своевременно отвечать на обоснованные запросы граждан. Четко конкретизировать ответственность за соблюдение производственной безопасности, решительно предупреждать возникновение серьезных и особо крупных производственных аварий. Вести эффективную работу в области сейсмологии, метеорологии, геологии и т.д., расширяя возможности предупреждения стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказания помощи пострадавшим. В рамках реализации программы «Спокойный Китай» необходимо вести тщательную работу по предупреждению и решительному пресечению актов насилия и террористических акций, на основании закона разворачивать целевые действия, направленные на ликвидацию мафиозных структур, пресекать такую преступную деятельность, как воровство, грабеж, мошенничество, порнобизнес, азартные игры, наркобизнес и т.д. ; вести борьбу с такими острыми проблемами, как телефонное и интернет-мошенничество, разглашение персональных данных граждан, сетевые пирамиды и т.п. Словом, необходимо обеспечить государственную и общественную безопасность.

Дать народу богатую духовную пищу, чтобы он жил прекрасной жизнью. Следует распространять лучшие достижения китайской традиционной культуры, продолжать традиции революционной культуры, развивать передовую социалистическую культуру, культивировать и претворять в жизнь основные ценности социализма. Делать больший упор на идейном и нравственном развитии и на широком внедрении духовной культуры в массы. Ускорять развитие философских и общественных наук с китайской спецификой, способствовать процветанию литературы и искусства, развивать журналистику и издательское дело, радио— и телевещание, кинематографию, архивное дело и другие сферы культуры. Интенсифицировать работу по охране и использованию памятников культуры и по охране культурного наследия. Создавать мозговые центры нового типа. Усилить работу в отношении контента в сети Интернет. Последовательно проводя в жизнь программу «Культура на благо народа», культивировать новые бизнес-модели в культурной сфере, активизировать развитие индустрии культуры. Пропагандировать чтение среди всего населения, создавать общество, стремящееся к знаниям. Углублять гуманитарные обмены с другими странами, повышать влияние китайской культуры. Мы должны добиться процветания и бурного развития социалистической культуры с китайской спецификой, чтобы консолидировать мощные духовные силы для осуществления национального возрождения.

Уважаемые депутаты!

Вступая в новую эпоху, в текущем году китайское правительство должно продемонстрировать новый облик в работе и добиваться новых успехов. Нам необходимо упрочить политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в пути, теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой, решительно отстаивать статус генерального секретаря Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК, неукоснительно сохранять авторитет ЦК КПК и его единое централизованное руководство. Необходимо полностью следовать требованиям всестороннего строгого внутрипартийного управления, интенсифицировать работу внутри правительственных структур, последовательно продвигать трансформацию правительственных функций, всесторонне повышать уровень исполнения служебных обязанностей, предоставлять народу качественные и высокоэффективные услуги.

Всесторонне обеспечить исполнение правительственных функций в соответствии с Конституцией и законами страны. На основе строгого соблюдения Конституции и законов ускорять создание правового правительства, вводить всю правительственную деятельность в правовое русло. Необходимо обеспечить строгое, нормативное, беспристрастное и цивилизованное исполнение законов. Имеешь власть — значит, недопустимо своеволие; применяешь власть — находись под контролем. Согласно закону правительства всех уровней обязаны находиться под контролем собраний народных представителей соответствующего уровня и их постоянных комитетов, сознательно принимать демократический контроль со стороны народных политических консультативных советов соответствующего уровня, проявлять инициативу в отношении контроля со стороны общества и общественного мнения. Нужно внимательно прислушиваться к мнениям депутатов СНП, членов НПКС, демократических партий, ассоциаций промышленников и предпринимателей, беспартийных деятелей и народных организаций. Правительство должно честно выполнять свои обязательства, при этом абсолютно недопустимо, чтобы, как говорится, «новый чиновник отворачивался от старых счетов». Необходимо всесторонне продвигать работу по обеспечению доступности информации о деятельности правительства. Внедрять в практику институт юридического советника правительства. Твердо соблюдать порядок разработки правительственных решений на научной и правовой основе и на основе принципов демократии. При принятии решений по важным вопросам, затрагивающим общественные интересы, необходимо внимательно прислушиваться к мнениям всех сторон, в том числе к критическим замечаниям. Вся деятельность народного правительства должна отражать пожелания народа, а его работа — оцениваться на основе реальных результатов. Последнее слово в оценке работы правительства остается за народом.

Всесторонне усиливать работу по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата. Стимулировать регулярное и системное проведение учебно-воспитательных мероприятий, посвященных изучению Устава КПК, партийных норм и важнейших выступлений генерального секретаря Си Цзиньпина с целью воспитания себя достойным коммунистом. Со всей серьезностью проводить тематические воспитательные мероприятия, требующие «оставаться верными изначальной цели, ни на минуту не забывать о своей миссии». Следует неукоснительно следовать в работе духу восьми установок ЦК КПК и положений об их соблюдении, неустанно изживать четыре вредных поветрия, обращая особое внимание на искоренение формализма и бюрократизма. Усиливать аудиторско-ревизионный контроль. Создавая и развивая атмосферу высокого напряжения в борьбе с коррупцией, следует заключить власть в «клетку» порядка и решительно пресекать все коррупционные действия. Служащие правительственных органов должны быть неподкупными, должны постоянно самосовершенствоваться, добросовестно выполнять свои обязанности, без остатка отдавать себя работе, осознанно в соответствии с законом ставить себя под контроль контрольных органов и народа, честно служить народу, быть достойными называться слугами народа.

Всесторонне повышать эффективность работы правительства. Необходимо оптимизировать структуру правительственных органов и их функций, углублять реформу правительственного аппарата, формировать систему правительственного управления, обеспечивающую четкое определение служебных обязанностей и верховенство закона при исполнении административных функций, повышать общественное доверие к правительству и его исполнительную дееспособность. Все успехи Китая в деле реформ и развития зиждутся на упорной работе. Для правительств всех уровней и их сотрудников добросовестное служение народу — священный долг, а бездействие — нарушение этого долга. Необходимо совершенствовать механизмы поощрения и сдержек, толерантности к допущенным ошибкам и их исправления, четко и однозначно поддерживать и поощрять тех, кто по-деловому подходит к работе, строго спрашивать с тех, кто бездарно проводит рабочее время или отлынивает от работы. Громкие заявления и красивые фразы при отсутствии или неэффективности действий — абсолютно неприемлемы. Абсолютно недопустимо сидеть на месте, сложа руки. Все кадровые работники должны улучшать свои политические качества и деловые навыки, практически заниматься делом и прежде всего думать о работе, добиваясь новых реальных результатов и получая одобрение народа. Пусть тысячи кораблей поднимают паруса и в состязательном порыве стремятся вперед — такой кипучей и деятельной должна быть у нас обстановка.

Уважаемые депутаты!

Китайская нация — это большая и дружная семья, в которой все национальности, тесно сплотившись, живут душа в душу. Мы должны сохранять и совершенствовать институт национальной районной автономии, всесторонне реализовывать национальную политику партии. Необходимо продолжать усиливать поддержку развития национальных районов и малочисленных национальностей. На высоком уровне организовать торжественные празднества в честь 60-летия Гуанси-Чжуанского и Нинся-Хуэйского автономных районов. Следует укреплять межнациональные контакты, обмены и связи, чтобы упрочить фундамент общности китайской нации и укрепить узы, связующие все национальности Китая.

Необходимо всесторонне претворять в жизнь основной курс партии в области религии, направлять развитие религиозных конфессий в русло их китаизации, способствуя установлению здоровых и гармоничных межконфессиональных отношений, выявлять позитивную роль религиозных деятелей и широких кругов верующих в социально-экономическом развитии страны.

Мы будем неукоснительно следовать политике в отношении хуацяо, защищать законные права и интересы проживающих за границей и возвратившихся на Родину китайских соотечественников и их родственников. Следует создать более благоприятные для выявления их уникальных преимуществ и важной роли в модернизации страны условия, вдохновлять сынов и дочерей китайской нации, как в стране, так и за рубежом, на единодушную борьбу за прекрасное будущее Отчизны.

Уважаемые депутаты!

Перед лицом глубоких перемен в сфере государственной безопасности мы обязаны, руководствуясь задачами партии по укреплению армии в новую эпоху, твердо утверждать в оборонном и армейском строительстве руководящее положение идей Си Цзиньпина об укреплении армии, непоколебимо идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, обеспечивая решительную и действенную защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Следует неизменно отстаивать принцип и систему абсолютного партийного руководства армией в качестве основополагающих, всесторонне и углубленно претворять в жизнь институт ответственности председателя Центрального Военного Совета. Необходимо продолжать стимулировать реформу в области национальной обороны и вооруженных сил, создавать мощную и надежную современную пограничную, морскую и противовоздушную оборону. Совершенствовать систему оборонной мобилизации, усиливать работу в области всенародного оборонного воспитания. Необходимо защищать законные права и интересы военнослужащих и членов их семей, чтобы профессия военнослужащих пользовалась уважением и почетом в обществе. Всесторонне осуществлять стратегию интегрированного развития военной и гражданской сфер, углублять реформы в сфере военно-оборонной науки, технологий и промышленности. Правительства различных уровней обязаны принимать более действенные меры в поддержку реформ в области национальной обороны и вооруженных сил. Должны активнее развертывать мероприятия, связанные с поддержкой армии и заботой о семьях военнослужащих, с поддержкой органов власти и заботой о народе, чтобы сплоченность армии, органов власти и народа всегда оставалась прочной, как монолит, постоянно росла и крепла.

Уважаемые депутаты!

Мы будем продолжать всесторонне и четко придерживаться курса «Одна страна — две системы», строго соблюдать Конституцию КНР и основные законы КНР об ОАР Сянган и ОАР Аомэнь. Необходимо всемерно поддерживать правительства и глав администраций СОАР и АОАР в исполнении ими своих полномочий на основе закона, в их усилиях по активному развитию экономики, последовательному улучшению жизни населения, планомерному продвижению демократии и стимулированию социальной гармонии. Следует поощрять Сянган и Аомэнь к интеграции в общую схему развития страны, углублять сотрудничество внутренних районов страны с Сянганом и Аомэнем. Мы уверены, что Сянган и Аомэнь непременно будут развиваться и двигаться по пути к процветанию совместно с внутренними районами нашей Родины.

Продолжая проводить в жизнь основной курс в работе с Тайванем, мы будем твердо отстаивать принцип единого Китая и, следуя «Договоренностям 1992 года», стимулировать мирное развитие межбереговых отношений, активизировать процесс мирного воссоединения Родины. Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и нашу территориальную целостность и ни в коем случае не потерпим никаких сепаратистских замыслов и действий, связанных с так называемой «независимостью Тайваня». Расширяя культурно-экономические обмены и сотрудничество между берегами, следует постепенно предоставлять соотечественникам-тайваньцам равные с живущими на континенте соотечественниками возможности для учебы, предпринимательства, трудоустройства и проживания в континентальной части страны. Соотечественники с обоих берегов имеют общие этнические корни и связаны узами кровного родства. Откликаясь на главную тенденцию исторического развития, они обязаны выполнить общий священный долг перед китайской нацией и совместными усилиями создать прекрасное будущее — будущее ее великого возрождения!

Уважаемые депутаты!

Развитие Китая тесно связано с развитием других стран мира, мы разделяем с ними одну судьбу, сопереживаем их радостям и печалям. Мы будем неизменно идти по пути мирного развития, содействовать формированию нового типа международных отношений. Принимая активное участие в реформировании и совершенствовании системы глобального управления, мы будем прилагать усилия для создания мировой экономики открытого типа. При этом мы будем интенсифицировать координацию и сотрудничество между ведущими странами, укреплять дружественные добрососедские отношения и совместное развитие с сопредельными странами, усиливать сплоченность и сотрудничество с развивающимися странами. Ежегодная конференция Боаоского азиатского форума, саммит ШОС, Форум сотрудничества Китай — Африка и другие международные мероприятия будут проводиться в Китае на высоком уровне. Китай, как и прежде, будет проявлять себя как ответственная держава в процессе решения актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Будет усиливаться и совершенствоваться система обеспечения интересов и безопасности Китая за рубежом. Китай готов и впредь вместе со всеми странами мира прилагать неустанные усилия к созданию сообщества единой судьбы человечества!

Уважаемые депутаты!

Сплоченность дает силу, а прекрасное будущее создается упорным трудом. Теснее сплотившись вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, мы будем неустанно двигаться вперед, добросовестно работать во благо устойчивого и здорового социально-экономического развития. Мы постараемся внести новый вклад в достижение решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, в завоевание великой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху, в превращение Китая в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу, в осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации!