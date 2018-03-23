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Пятиклассник «заминировал» выборгское МВД
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Пятиклассник «заминировал» выборгское МВД 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет «iVBG», «минером» оказался 12-летний житель поселка Возрождение. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он звонил из таксофона, который находился на одном из домов поселка.
Отвечать за юмор мальчика будут его родители. Полицейские составили административный протокол о ненадлежащем воспитании.
Ранее нетрезвый гражданин Белоруссии сообщил в полицию о минировании машины, припаркованной у одной из школ Санкт-Петербурга. Лжеминер заявил правоохранителям по телефону, что до взрыва осталось две минуты. Полицейские оперативно прибыли по названному адресу и обнаружили отсутствие взрывного устройства.
Фото: pixabay.com
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