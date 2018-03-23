Разработки белорусских ученых наградили на конгрессе в Санкт-Петербурге

Международный выставочный конгресс в Санкт-Петербурге «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» добавил престижа и международных наград белорусским ученым из БГУ. А данные статистики, которую приводит БЕЛТА, доказывают заслуженный авторитет исследователей Союзного государства.

Научные разработки университетских сотрудников удостоены, помимо специального приза, двух золотых, 11 серебряных медалей и 4 дипломов на конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», который завершился накануне в рамках XXIII Международной выставки-конгресса HI-TECH'2018 в городе на Неве.

Одна из высших наград конкурса — «Специальный приз» — присуждена линейке фитосолей серии «Универсум» с пониженным содержанием хлористого натрия. Эта совместная разработка Унитехпром БГУ и фонда «Научно-технологический парк» удостоена в номинации «Успешное продвижение товара на рынок».

А золотыми медалями отмечены научная инновация исследователей НИИ ФХП БГУ и «Компьютеризированная медицинская установка общей гипертермии „Птичь-М“, разработанная факультетом радиофизики и компьютерных технологий БГУ, Унитехпромом БГУ совместно с РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Среди серебряных призеров — полный инновационный цикл создания витаминных и минеральных комплексов, предназначенных для реализации и промышленного применения при производстве хлебобулочных и экструзионных продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для беременных и кормящих женщин. Высокой оценки заслужили и белорусская технология получения казеина из обезжиренного молока с использованием хитозана, а также медицинское средство для заживления ран на основе нанокомплексов циклодекстрина с куркумином. Оба проекта представлены биологическим факультетом БГУ.

Всего в этом году в Санкт-Петербурге эксперты оценили 125 инновационных проектов и разработок в области машиностроения, металлургии, металлообработки, приборостроения, робототехники, нанотехнологий, информационных и образовательных технологий, экологии, биотехнологий и медицины.