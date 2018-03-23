Ещё
Разработки белорусских ученых наградили на конгрессе в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Савченко грозит "пожизненное"
Савченко грозит "пожизненное"

Разработки белорусских ученых наградили на конгрессе в Санкт-Петербурге 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Международный выставочный конгресс в Санкт-Петербурге «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» добавил престижа и международных наград белорусским ученым из БГУ. А данные статистики, которую приводит БЕЛТА, доказывают заслуженный авторитет исследователей Союзного государства.
Научные разработки университетских сотрудников удостоены, помимо специального приза, двух золотых, 11 серебряных медалей и 4 дипломов на конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», который завершился накануне в рамках XXIII Международной выставки-конгресса HI-TECH'2018 в городе на Неве.
Одна из высших наград конкурса — «Специальный приз» — присуждена линейке фитосолей серии «Универсум» с пониженным содержанием хлористого натрия. Эта совместная разработка Унитехпром БГУ и фонда «Научно-технологический парк» удостоена в номинации «Успешное продвижение товара на рынок».
А золотыми медалями отмечены научная инновация исследователей НИИ ФХП БГУ и «Компьютеризированная медицинская установка общей гипертермии „Птичь-М“, разработанная факультетом радиофизики и компьютерных технологий БГУ, Унитехпромом БГУ совместно с РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Среди серебряных призеров — полный инновационный цикл создания витаминных и минеральных комплексов, предназначенных для реализации и промышленного применения при производстве хлебобулочных и экструзионных продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для беременных и кормящих женщин. Высокой оценки заслужили и белорусская технология получения казеина из обезжиренного молока с использованием хитозана, а также медицинское средство для заживления ран на основе нанокомплексов циклодекстрина с куркумином. Оба проекта представлены биологическим факультетом БГУ.
Всего в этом году в Санкт-Петербурге эксперты оценили 125 инновационных проектов и разработок в области машиностроения, металлургии, металлообработки, приборостроения, робототехники, нанотехнологий, информационных и образовательных технологий, экологии, биотехнологий и медицины.
Участниками состязания стали 55 компаний и организаций. Впервые свои проекты представили российская горнорудная компания „АЛРОСА“ и Чеченский государственный университет.
Российская Газета: последние новости
Мэр дагестанского Дербента ушел в отставку Жириновский заявил об уходе из политики в 2036 году В Москве за год не обнаружили запрещенную спиртосодержащую продукцию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации476
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды56
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением360
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:49
На Трампа надвигается «порноураган»
США Статьи
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
02:49
Во Франции захватили заложников
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение