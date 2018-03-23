Золотарев объяснил, что стоит за противостоянием полиции и «Национального корпуса»

Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Первая причина, которая лежит на поверхности — экзистенциальный страх власти, для которой правые являются «младшими партнерами» очевиден. Она боится, что в какой-то момент правые почувствуют силу и радикалы сорвутся с поводка. И это есть, это присутствует. Учитывая, что вчера Билецкий раскритиковал задержание Савченко, между этими событиями можно проложить «мостик», — заявил Золотарев.

Однако одним лишь страхом перед радикалами ситуация может не исчерпываться.

«Второй момент состоит в том, что украинская политика носит вождистский характер, она пропитана личностным элементом. Кто знает, не пробежала ли черная кошка между Аваковым и Билецким , когда кто-то подумал, что он уже ничего никому не должен», — отметил эксперт.

В то же время, он не исключил и многоходовочку.

«Третья версия — политтехнологическая. Почему не продемонстрировать независимость «Национального корпуса», то, что это не «засадный полк» МВД , а самодостаточная, самостоятельная политическая структура, притом с такой картинкой, когда правая рука изображает «борьбу нанайских мальчиков» с левой рукой. Такая версия тоже вполне возможна», — указал политтехнолог.

Сегодня утром полиция нагрянула с обысками на завод «АТЕК», который с 2016 года арендует «Национальный корпус» и где расположена тренировочная база «азовцев», а также цеха, где инженеры «Азова» трудятся над созданием инновационного танка. Позже на место событий прибыл глава «Национального корпуса» народный депутат Андрей Билецкий, а националисты ненадолго перекрыли рядом расположенный проспект Победы.