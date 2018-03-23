Ещё
16 миллионов рублей направят на ремонт домов с почтовыми отделениями в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Савченко грозит "пожизненное"
Савченко грозит "пожизненное"

16 миллионов рублей направят на ремонт домов с почтовыми отделениями в Самарской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым, где стороны обсудили развитие почтовой сети в регионе, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов, передает пресс-служба областного правительства.
В рамках делового совещания глава региона поднял вопрос ремонта зданий, в которых располагаются почтовые отделения. Эту работу Дмитрий Азаров начал еще на посту главы Самары. Однако спустя некоторое время софинансирование из регионального бюджета было почти прекращено и вкладываться в ремонты почтовому оператору приходилось в одиночку.
«Мы восстановим субсидирование ремонтов. Сейчас на эти цели нужно порядка 16 миллионов рублей. Эти средства мы изыщем уже в текущем году», — подчеркнул глава региона.
В свою очередь Николай Подгузов сообщил, что в текущем году Самарскую область ждет серьезная модернизация почтовой сети.
«Изменения будут как с точки зрения внешнего облика, так и по информационной начинке. Произойдет цифровизация почтовых отделений. Это позволит предоставлять услуги качественней и быстрее», — пояснил генеральный директор ФГУП «Почта России».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Жителя Подмосковья жестоко убили из-за конфликта в соцсетях Рустам Минниханов поручил включить татарский язык в Google Translate 23 ребенка были госпитализированы в Волоколамске из-за выброса сероводорода на свалке «Ядрово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации484
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды55
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением359
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:49
На Трампа надвигается «порноураган»
США Статьи
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
02:49
Во Франции захватили заложников
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение