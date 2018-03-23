16 миллионов рублей направят на ремонт домов с почтовыми отделениями в Самарской области

В рамках делового совещания глава региона поднял вопрос ремонта зданий, в которых располагаются почтовые отделения. Эту работу Дмитрий Азаров начал еще на посту главы Самары . Однако спустя некоторое время софинансирование из регионального бюджета было почти прекращено и вкладываться в ремонты почтовому оператору приходилось в одиночку.

«Мы восстановим субсидирование ремонтов. Сейчас на эти цели нужно порядка 16 миллионов рублей. Эти средства мы изыщем уже в текущем году», — подчеркнул глава региона.

В свою очередь Николай Подгузов сообщил, что в текущем году Самарскую область ждет серьезная модернизация почтовой сети.

«Изменения будут как с точки зрения внешнего облика, так и по информационной начинке. Произойдет цифровизация почтовых отделений. Это позволит предоставлять услуги качественней и быстрее», — пояснил генеральный директор ФГУП «Почта России».