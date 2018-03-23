Фактов продажи запрещенной спиртосодержащей продукции в Москве с марта 2017 г. не обнаружено

В ходе регулярных проверок торговых организаций столицы за последний год в Москве не выявлено ни одного факта продажи непищевой спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам совещании по оперативным вопросам в городском правительстве. Елена Андреева. «Регулярные проверки торговых организаций были начаты в декабре 2016 г. в связи с многочисленными фактами отравлений настойкой боярышника с летальным исходом в ряде регионов Российской Федерации . Всего в Москве было проверено 4 тыс. 184 магазина. В период до марта 2017 г. было арестовано и снято с реализации 132,1 л спиртосодержащей продукции («Лосьон «Хлебный», «Настойка дуба», «Тоник „Медовый“, „Одеколон „Гвоздика“, „Розовая вода“, „Лосьон с экстрактом боярышника“ и др.). Начиная с марта 2017 г. фактов продажи запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции в Москве не выявлено“, — сообщила в ходе заседания руководитель столичного управления Роспотребнадзора Она добавила, что в судах было выиграно 18 дел — назначены штрафы на общую сумму 447 тыс. руб. с конфискацией 145 партий спиртосодержащей продукции.