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Фактов продажи запрещенной спиртосодержащей продукции в Москве с марта 2017 г. не обнаружено
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Фактов продажи запрещенной спиртосодержащей продукции в Москве с марта 2017 г. не обнаружено 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В ходе регулярных проверок торговых организаций столицы за последний год в Москве не выявлено ни одного факта продажи непищевой спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам совещании по оперативным вопросам в городском правительстве.
«Регулярные проверки торговых организаций были начаты в декабре 2016 г. в связи с многочисленными фактами отравлений настойкой боярышника с летальным исходом в ряде регионов Российской Федерации. Всего в Москве было проверено 4 тыс. 184 магазина. В период до марта 2017 г. было арестовано и снято с реализации 132,1 л спиртосодержащей продукции («Лосьон «Хлебный», «Настойка дуба», «Тоник „Медовый“, „Одеколон „Гвоздика“, „Розовая вода“, „Лосьон с экстрактом боярышника“ и др.). Начиная с марта 2017 г. фактов продажи запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции в Москве не выявлено“, — сообщила в ходе заседания руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Она добавила, что в судах было выиграно 18 дел — назначены штрафы на общую сумму 447 тыс. руб. с конфискацией 145 партий спиртосодержащей продукции.
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