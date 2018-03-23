Забравшимся на телебашню верхолазам грозит 15 суток ареста

Как сообщает Накануне.RU, 10 человек, четверым из которых удалось проникнуть на недостроенную башню, находятся в отделении полиции. За проникновение на территорию им грозит 15 суток ареста.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова сообщила, что уже сегодня всех отпустят домой.

Напомним, что активисты, которые забрались на башню, благополучно спустились вниз. Один из них повредил ногу и был доставлен в больницу, а остальных отпоили горячим чаем и отправили в отделение, как и остальных участников акции, которые были пойманы охранниками на подходах к башне.