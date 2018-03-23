В Югре продолжается работа по определению границ зон затопления и подтопления 

«Решение о таком планировании было принято в 2016 году. У нас 4 муниципальных образования — Нягань, Пыть-Ях, Радужный и Югорск — не имеют подтоплений, поэтому на сегодня не требуют внесения изменений. Два муниципалитета уже сделали все работу — это Лангепас и Урай. Остальные 16 муниципальных образований приступили, у них уже обозначены плановые мероприятия. Я думаю, что в 2019 году все будет завершено», — отметил и.о. директора департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Платонов.
Согласно перечню поручений президента работа в данном направлении должна быть завершена в 2019 году.
«Тема очень актуальная, потому что большая часть территории нашего округа — это водные ресурсы: болота, реки, озера. Тема касается безопасности нашего округа, не только жилья и имущества, но жизни и здоровья граждан», — подчеркнула член общественного совета при профильном департаменте Мария Пшеничная.