Более 46 тыс. человек готовы к реагированию в случае паводка в Подмосковье

Московской области в рамках подготовки к весеннему половодью создан оперативный штаб. Для реагирования на возможные паводки сформирована группа в составе более 46 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова. «Создан областной Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. В муниципальных образованиях, а также на предприятиях ЖКХ и энергетического комплекса, формируются противопаводковые комиссии. Главными задачами этих координирующих органов является организация межведомственного взаимодействия, профилактических противопаводковых мероприятий, а также обеспечение готовности сил и средств к реагированию на паводковые угрозы» — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

Как уточняется, для реагирования на возможные паводковые угрозы в регионе сформирована объединенная группировка в составе более 46 тыс. человек, 8 тыс. 800 единиц спецтехники, в том числе более 300 плавсредств и 30 единиц авиации. В группировку входят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», правоохранительных структур и надзорных органов, муниципальных органов власти, предприятий энергетики и ЖКХ, а также добровольцы.

В пресс-службе также пояснили, что контроль уровня воды на крупных водоёмах Подмосковья круглосуточно осуществляют 34 гидрологических поста.

Кашира, Коломна, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Люберцы, Наро-Фоминск, Также уточняется, что в зону возможного разлива паводковых вод на территории Московской области частично попадет территория ряда небольших населенных пунктов в 31-м муниципальном образовании городских округов Дубна, Истра Ступино , Озеры, Орехово-Зуево , Павловский Посад, Рошаль , Серебряные Пруды, Шаховская, Чехов, а также Волоколамского, Воскресенского, Дмитровского, Клинского, Лотошинского, Можайского, Ногинского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Раменского , Серпуховского, Щелковского, Талдомского и Ленинского муниципальных районов.

При этом в зоне подтопления отсутствуют потенциально опасные объекты — то есть такие сооружения, объекты инфраструктуры и так далее, подтопление которых может угрожать жизни людей или стать причиной негативных последствий для экологии, подчеркнули в пресс-службе.