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Более 46 тыс. человек готовы к реагированию в случае паводка в Подмосковье
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Более 46 тыс. человек готовы к реагированию в случае паводка в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Московской области в рамках подготовки к весеннему половодью создан оперативный штаб. Для реагирования на возможные паводки сформирована группа в составе более 46 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова. «Создан областной Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. В муниципальных образованиях, а также на предприятиях ЖКХ и энергетического комплекса, формируются противопаводковые комиссии. Главными задачами этих координирующих органов является организация межведомственного взаимодействия, профилактических противопаводковых мероприятий, а также обеспечение готовности сил и средств к реагированию на паводковые угрозы» — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
Как уточняется, для реагирования на возможные паводковые угрозы в регионе сформирована объединенная группировка в составе более 46 тыс. человек, 8 тыс. 800 единиц спецтехники, в том числе более 300 плавсредств и 30 единиц авиации. В группировку входят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», правоохранительных структур и надзорных органов, муниципальных органов власти, предприятий энергетики и ЖКХ, а также добровольцы.
В пресс-службе также пояснили, что контроль уровня воды на крупных водоёмах Подмосковья круглосуточно осуществляют 34 гидрологических поста.
Также уточняется, что в зону возможного разлива паводковых вод на территории Московской области частично попадет территория ряда небольших населенных пунктов в 31-м муниципальном образовании городских округов Дубна, Истра, Кашира, Коломна, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Люберцы, Наро-Фоминск, Ступино, Озеры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Рошаль, Серебряные Пруды, Шаховская, Чехов, а также Волоколамского, Воскресенского, Дмитровского, Клинского, Лотошинского, Можайского, Ногинского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Раменского, Серпуховского, Щелковского, Талдомского и Ленинского муниципальных районов.
При этом в зоне подтопления отсутствуют потенциально опасные объекты — то есть такие сооружения, объекты инфраструктуры и так далее, подтопление которых может угрожать жизни людей или стать причиной негативных последствий для экологии, подчеркнули в пресс-службе.
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