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Airbus начал искать авиакосмические стартапы для инвестиций и акселерации на GenerationS
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Airbus начал искать авиакосмические стартапы для инвестиций и акселерации на GenerationS 

RB.ru 1 час назад
В конкурсе могут принять участие стартапы и предприниматели c прототипом разработки, знающие английский язык. Участники могут предлагать проекты по одной или нескольким темам: беспилотные летательные аппараты, спутниковая фотосъемка, телеком, блокчейн, анализ данных, искусственный интеллект, кибербезопасность, VR и AR, робототехника, энергетика и другие, рассказали в РВК.
Создатель лучшего проекта сможет принять участие в воркшопе корпоративного акселератора Airbus BizLab. Если презентация будет успешной, ее автор получит доступ к шестимесячной программе акселерации BizLab. Airbus также может инвестировать в потенциально интересные для корпорации проекты, учтонили в РВК.
В поиске и акселерации будут участвовать эксперты. Сбор заявок на участие в конкурсе продлится до 15 июня 2018 года, победителей объявят в сентябре.
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