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Патриарх Кирилл передал икону для сельского храма в Красноярском крае
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Патриарх Кирилл передал икону для сельского храма в Красноярском крае 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал икону святителя Николая Чудотворца для восстанавливаемого храма красноярского села Новоникольск, сообщила в пятница пресс-служба предстоятеля.
Образ был передан во время встречи патриарха с временно исполняющим обязанности главы Красноярского края Александром Уссом и митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном.
Как пояснили в пресс-службе предстоятеля, в феврале этого года житель Красноярского края Владимир Барыкин написал письмо патриарху с просьбой передать икону Николая Чудотворца для храма, возрождаемого силами жителей небольшого села в Большеулуйском районе Красноярского края.
"15 июля 2017 года были освящены и установлены купола и колокола на храме, и состоялась первая молитва после восьмидесятилетнего молчания. Ваше Святейшество, хотелось бы к Вам обратиться с просьбой — получить в дар нашему храму большую икону Николая Чудотворца", — говорилось в письме.
Храм Николая Чудотворца был построен и освящен в 1910 году. В годы лихолетья он был разрушен и использовался как зернохранилище и дом культуры, позднее был заброшен. Возрождением храма и сбором пожертвований занимаются местные жители. Сегодня уже поставлены стены, перекрыта крыша, в июле 2017 года были освящены и установлены купола. Завершение работ по возрождению Никольского храма планируется в 2020 году.
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