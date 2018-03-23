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С 19 по 23 марта в школе № 1883 проходит неделя экологии
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С 19 по 23 марта в школе № 1883 проходит неделя экологии 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1883 завершается тематическая неделя — неделя экологии. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Неделя экологи была приурочена ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта. В рамках тематической недели в школе проходит акция «Батарейки, сдавайтесь», классные руководители проводят тематические классные часы, где рассматривают экологические проблемы современности, готовят коллективные творческие работы, мини — проекты, агитационные листовки и эко — газеты.
5-6 классы оформили выставку «Вторая жизнь ненужных вещей». Ребята показали, как можно вторично использовать старые вещи, что позволит сократить количество выбрасываемого мусора, а значит и уменьшить площади городских свалок.
7-8 классы провели эко — перемены, где научили готовить самодельные фильтры для очистки воды, рассказали про экологические проблемы современности и вместе обсудили пути их решения.
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