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Трехмесячную серию музыкальных флешмобов запустят 25 марта на Киевском вокзале ЦППК и Школа-студия МХАТ
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Трехмесячную серию музыкальных флешмобов запустят 25 марта на Киевском вокзале ЦППК и Школа-студия МХАТ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
«Мероприятие пройдет 25 марта на станции и в зале пригородного ожидания Киевского вокзала. Студенты Школы-студии МХАТ (Мастерская Виктора Рыжакова) исполнят кавер-версии известных песен «Подмосковные вечера», «18 лет», «Тополя», «Рай в душе моей», — пояснили в пресс-службе.
Пресс-секретарь ЦППК Софья Попова отметила, что в ближайшие три месяца площадками для музыкальных флешмобов станут несколько станций полигона компаниии. Ориентировочно мероприятия будут проходить по воскресеньям каждые две недели.
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