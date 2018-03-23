Трехмесячную серию музыкальных флешмобов запустят 25 марта на Киевском вокзале ЦППК и Школа-студия МХАТ 

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
«Мероприятие пройдет 25 марта на станции и в зале пригородного ожидания Киевского вокзала. Студенты Школы-студии МХАТ (Мастерская Виктора Рыжакова) исполнят кавер-версии известных песен «Подмосковные вечера», «18 лет», «Тополя», «Рай в душе моей», — пояснили в пресс-службе.
Пресс-секретарь ЦППК Софья Попова отметила, что в ближайшие три месяца площадками для музыкальных флешмобов станут несколько станций полигона компаниии. Ориентировочно мероприятия будут проходить по воскресеньям каждые две недели.