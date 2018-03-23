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В Самаре «умные светофоры» тестируют на участке Московского шоссе от Авроры до Алма-Атинской
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В Самаре «умные светофоры» тестируют на участке Московского шоссе от Авроры до Алма-Атинской 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре завершают монтаж автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД). Сейчас в тестовом режиме оборудование работает на участке между улицами Авроры и Алма-Атинской. Об этом сообщили представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— Данные по остальным перекресткам заносятся в программно-аппаратный комплекс. Не подключены по постоянной схеме перекрестки Московского шоссе с улицами Луначарского, Дальней и Алма-Атинской, — уточнили в Минтрансе.
Полностью завершить подключение АСУДД на Московском шоссе планируют к апрелю. Комплексы автоматизации смогут работать в четырех основных режимах: режим календарной автоматики, локальный адаптивный режим, ручной режим управления и координированный (сетевой) адаптивный режим. Все процессы по сбору информации и ее передаче будут автоматическими. Режим работы системы будет изменяться, исходя из текущих характеристик транспортного потока.
Также система будет работать на улице Ново-Садовой. В перспективе установить ее планируют и на других дорогах.
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