В Самаре «умные светофоры» тестируют на участке Московского шоссе от Авроры до Алма-Атинской

Самаре завершают монтаж автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД). Сейчас в тестовом режиме оборудование работает на участке между улицами Авроры и Алма-Атинской. Об этом сообщили представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— Данные по остальным перекресткам заносятся в программно-аппаратный комплекс. Не подключены по постоянной схеме перекрестки Московского шоссе с улицами Луначарского, Дальней и Алма-Атинской, — уточнили в Минтрансе

Полностью завершить подключение АСУДД на Московском шоссе планируют к апрелю. Комплексы автоматизации смогут работать в четырех основных режимах: режим календарной автоматики, локальный адаптивный режим, ручной режим управления и координированный (сетевой) адаптивный режим. Все процессы по сбору информации и ее передаче будут автоматическими. Режим работы системы будет изменяться, исходя из текущих характеристик транспортного потока.

Также система будет работать на улице Ново-Садовой. В перспективе установить ее планируют и на других дорогах.