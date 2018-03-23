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Фриц Пляйтген: Только ограниченный человек считает, что виноваты только русские
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Фриц Пляйтген: Только ограниченный человек считает, что виноваты только русские 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
По мнению известного немецкого журналиста Фрица Пляйтгена (Fritz Pleitgen), который в 70-е годы несколько лет провел в России в качестве корреспондента телеканала АРД, сейчас отношения между Россией и Западом гораздо хуже, чем тогда. «И только ограниченный человек считает, что виноваты только русские» — утверждает ветеран немецкой журналистки («Штерн», 15.03).
Понятно, что исторический опыт побуждает Польшу и Прибалтику искать защиты у НАТО, отметил он. «Но у России тоже есть исторический опыт. В прямом смысле слова катастрофический опыт, связанный с Западом!»
По мнению Пляйтгена, Запад должен «сделать шаг навстречу Москве, а целью должно стать скорое окончание войны на востоке Украины и выстраивание равноправных отношений с Россией».
Он призвал Германию и Францию более активно выступить за реализацию Минских соглашений, обещать отмену санкций и создание единого экономического пространств от Лиссабона до Владивостока. «Это начало, которое позволит совершить поворот к лучшему».
Пляйтген считает, что это можно осуществить вместе с Владимиром Путиным, ведь «он партнер не простой, но предсказуемый» в отличие прежде всего от Дональда Трампа. «Когда я работал корреспондентом в США, я никогда не подумал бы, что один человек со скромным интеллектуальным даром сможет перевернуть вверх дном мощную демократическую систему».
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